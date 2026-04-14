Forlì, i Mosaici del Volo aprono al pubblico nei fine settimana

Da sabato 18 aprile, per la prima volta dal dopoguerra, i Mosaici del Volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, in Piazzale della Vittoria, oggi sede di due istituzioni scolastiche, saranno aperti stabilmente al pubblico ogni fine settimana, il sabato dalle ore 15:00 alle 19:00, la domenica dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con ingresso gratuito.

“I Mosaici del Volo, progettati dall’architetto Cesare Valle, sono un’opera unica al mondo”, dichiarano il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno che, sabato pomeriggio alle ore 15:00, saranno presenti al momento inaugurale.

“Quello che si può vedere solo a Forlì è un grande ciclo musivo, 102 metri lineari di raffigurazioni su parete composte da migliaia di tessere bianche e nere (con una piccola eccezione legata all’uso del colore verde) che furono disposte sui disegni di Angelo Canevari, artista che aveva aderito al movimento futurista e all’aeropittura. L’impatto dell’opera forlivese è fortemente scenografico, con narrata la storia del volo. È un percorso che oltre all’aspetto artistico propone, riguardo alcuni episodi musivi, spunti straordinari di riflessione di carattere storico e comunicativo, aprendo anche approfondimenti sul rapporto tra arte e propaganda; spunti di riflessione su quanto siano preziose la democrazia, la libertà, l’uguaglianza e la pace, al servizio del bene comune, senza parole d’ordine imposte categoricamente. Queste aperture, e lo straordinario livello di conservazione dei mosaici, rappresentano un grande momento di approfondimento culturale e un’occasione importante per riscoprire e comprendere una parte ‘nascosta’ del nostro patrimonio storico”.

Sempre sabato 18 aprile, in occasione di questa prima apertura, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ConfGuide Forlì-Cesena, ha organizzato due turni di visite guidate gratuite.

La prima visita è programmata alle ore 15:00, la seconda alle ore 17:00.