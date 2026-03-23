Forlì, giornate Fai: le visite al monastero di clausura sono un grande successo VIDEO

Una carrellata di video per raccontare l’eccezionale successo a Forlì per l’apertura del “Corpus domini” organizzata dal Fai per le tradizionali “Giornate di primavera” nelle giornate di sabato e domenica. Ieri mattina erano già mille i forlivesi, e non solo, che avevano partecipato alla scoperta del monastero di clausura che ha ospitato le Clarisse fino al 2022 (ora le monache sono a Monte Paolo) per oltre 300 anni. L’edificio raccoglie le reliquie di oltre 150 martiri oltre a quadri ed opere di devozione importanti. Un patrimonio salvato dalle requisizioni dell’armata d’Italia di Napoleone Bonaparte, alla fine del ‘700, dal gesuita Andrea Michelini. La fila per entrare è durata fino a sera a testimonianza della fame di cultura e dell’attenzione per il loro passato dei forlivesi. L’apertura è stata garantita dai volontari del Fai, da quelli della Protezione civile di Forlì, da una cinquantina di studenti del Liceo delle Scienze umane di Forlì e da quelli dell’indirizzo turistico dell’Itis “Matteucci” oltre che dai membri dell’associazione Centro di solidarietà.