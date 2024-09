Forlì, cultura e natura: eventi gratuiti al Museo di San Domenico e al Giardino di Villa Saffi

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2024 il 28 e 29 settembre, il Museo Civico di San Domenico e il Giardino di Villa Saffi ospiteranno una serie di eventi gratuiti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della città. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura e organizzata dal Servizio Cultura, Turismo e Legalità con la propria Unità Musei, si inserisce nel tema italiano “Patrimonio in cammino”, ispirato allo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, promosso dal Consiglio d’Europa. Questo progetto intende sottolineare il ruolo cruciale della cultura come veicolo di relazione e scambio tra i popoli, mettendo in risalto le connessioni profonde tra passato e presente, attraverso l’arte, la natura e le tradizioni.

“Le Giornate Europee del Patrimonio - spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno - rappresentano un’occasione preziosa per esplorare in modo approfondito il nostro ricco patrimonio culturale e naturale, inserendolo in una dimensione di reti e connessioni che superano i confini locali e abbracciano una prospettiva europea e internazionale. Attraverso questi eventi, il Museo Civico di San Domenico e il Giardino di Villa Saffi offriranno uno spazio di riflessione e scoperta, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione delle preziose eredità che ci circondano”.

Nelle giornate del 28 e 29 settembre, il Museo Civico di San Domenico proporrà due turni di visite guidate gratuite, alle ore 18.00 e alle 21.00, con l’evento intitolato Opere in viaggio: Capolavori giunti a Forlì. Questa iniziativa condurrà i visitatori alla scoperta di capolavori artistici, come La Dama dei Gelsomini, La Fiasca fiorita ed Ebe, giunti a Forlì attraverso secoli di committenze, donazioni e scambi. L’evento, a cura di Serena Togni, guida turistica professionista ed esperta del patrimonio culturale locale, offrirà un affascinante viaggio attraverso le storie di artisti e mecenati che, nel corso dei secoli, hanno contribuito ad arricchire il patrimonio artistico della città e della nazione, con un focus speciale sui capolavori più significativi e prestigiosi custoditi nella Pinacoteca. La prenotazione è obbligatoria e sarà accettata fino a esaurimento posti disponibili.

Il 29 settembre, il Giardino di Villa Saffi sarà invece il palcoscenico di una visita dedicata alla scoperta del paesaggio naturale, nell’ambito del progetto A Spasso nel Parco, che ha già riscosso grande successo di pubblico nei due precedenti appuntamenti. Il tema delle visite sarà il Giardino di Giorgina Saffi, con la guida di Massimo Milandri, profondo conoscitore del territorio romagnolo e abile divulgatore. Le visite si terranno alle ore 16.00, 17.00 e 18.00, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nel Giardino all’inglese della storica villa. Questa esplorazione botanica condurrà i presenti attraverso un itinerario che illustra l’evoluzione del giardino, dove la natura si intreccia con l’architettura e la storia, testimoniando gli scambi culturali e botanici che hanno arricchito il patrimonio naturale locale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì O.D.V. e il CEAS ‘La Cócla’, prevede ingresso libero e non richiede prenotazione.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni dal lunedì al venerdì:

Unità Musei

email: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it / Tel. 0543 712627