Forlì, “Barocco. Il gran teatro delle idee”: tre concerti gratis per i visitatori della mostra

Per accompagnare il pubblico verso il gran finale della mostra “Barocco. Il gran teatro delle idee”, al Museo San Domenico sono in programma tre appuntamenti in musica.

La rassegna, promossa dall’associazione ForlìMusica, è in programma per le domeniche del 7, 21 e 28 giugno alle 17 nel primo chiostro interno del museo, trasformato per l’occasione in uno spazio d’ascolto. Si parte domenica prossima col Quartetto Kontakt, giovane formazione del Conservatorio di Lugano composta da Matteo Spacagna al flauto, Aurora Serena Ritorto al violino, Gaia Salime alla viola e Manuel Pecora al violoncello, seguita nella formazione cameristica da Danilo Rossi e Felix Renggli.

Il secondo appuntamento, domenica 21 giugno, vedrà invece protagonisti due giovani artisti dell’Accademia Perosi di Biella, Cristian Casiraghi al flauto e Mattia Fogato alla chitarra. Il finale domenica 28 giugno sarà con un concerto affidato al violinista Enrico Balboni e il violista Danilo Rossi. Un incontro musicale “a due voci” che riunisce due artisti di esperienza internazionale. Balboni è stato Primo Violino di Spalla in alcune delle più prestigiose istituzioni musicali italiane ed europee; è stato, inoltre, Prima Viola dell’Orchestra nazionale della Rai di Torino e dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, oltre che dell’Orchestra da Camera di Mantova e dei Solisti Filarmonici Italiani. Rossi è stato per oltre trent’anni Prima Viola Solista del Teatro alla Scala di Milano. La sua carriera lo ha portato ad esibirsi in teatri e sale da concerto del mondo, affiancando all’attività classica l’interesse per il dialogo tra linguaggi artistici e musicali differenti. Nel corso degli anni ha collaborato con attori, scrittori e poeti, portando la musica in contesti inconsueti ed evocativi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito per i soci di ForlìMusica Aps e per i visitatori della mostra. Info: www.forlimusica.it