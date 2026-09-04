di LUCIA LOMBARDI

RIMINI. Dal Museo della Città al cinema Tiberio, nel cuore della Festa del Borgo San Giuliano. Dopo il successo della personale estiva Del mare e altri sogni, Filippo Manfroni torna a esporre a Rimini con una nuova selezione di 15 opere, invitato dagli organizzatori della Festa de Borg. La mostra è aperta dal 4 al 6 settembre, riunendo lavori già presentati e nuove opere.

Al Museo della Città Manfroni aveva raccontato, attraverso oltre trenta dipinti, un universo fatto di acqua, corpi, memoria e sospensione emotiva. Un percorso proseguito con la realizzazione del manifesto della XXIII Festa de Borg, dedicato a Buffalo Bill, che ha ulteriormente avvicinato la ricerca dell’artista alla storia e all’identità della città.

Anche al Tiberio tornano i temi più cari al pittore riminese: un grande angelo, vigorosi corpi maschili, figure tra i flutti, mani che si stringono e nature morte, soprattutto fiori. Tra le novità ci sono due piccoli oli floreali, nuovi acquerelli e Impressioni di luglio, una vibrante figura femminile di grande formato, immersa in invitanti acque cristalline.

Autodidatta, Manfroni ha sviluppato una pittura personale, lontana dalla semplice riproduzione del reale. Olio e acquerello diventano strumenti diversi per lavorare sulla materia, sulla luce e sul gesto. «Non mi interessa la descrizione della realtà, mi interessa interpretarla», ha spiegato l’artista.

Nella sua poetica il corpo diventa un paesaggio, l’acqua trasforma le figure attraverso rifrazioni luministiche, mentre i fiori suggeriscono una riflessione sulla natura e sul tempo. «Vorrei che le persone guardassero la mia mostra come si leggono delle poesie», afferma ancora.

Dal Museo al cinema, dunque, il viaggio continua. Una nuova occasione per incontrare la pittura di Filippo Manfroni e per far dialogare la sua ricerca con la festa più popolare e identitaria di Rimini.