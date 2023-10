Fellini incontra Topolino nel centenario della Disney, inaugurata la mostra a Rimini

Anche il Fellini Museum partecipa ai festeggiamenti per il centenario della Disney con una galleria di bozzetti originali dei più noti corti e con l’esposizione di una serie di tavole del numero speciale di Topolino del 1991 dedicato a La strada. Nell’anno dei tanti anniversari felliniani, Rimini con il Fellini Museum e l’Amarcort Film Festival, celebrano i 100 anni della Disney, fondata nell’ottobre 1923, con la mostra DISNEY 100 - Un secolo di capolavori del cortometraggio animato da oggi, sabato 28 ottobre, al 19 novembre, nella sede del Palazzo del Fulgor del Fellini Museum.

L’innesco è offerto dal magico incontro fra uno dei disegnatori “Disney moderni” in attività oggi più celebri, Giorgio Cavazzano, e Federico Fellini, avvenuto in occasione della realizzazione della versione a fumetti del film La Strada del 1954. L’ormai celebre “Grande Parodia Disney Topolino presenta La Strada”, disegnata appunto da Cavazzano e sceneggiata da Massimo Marconi, uscì sul numero 1866 di “Topolino” nel Settembre 1991. Fellini all’epoca non soltanto diede l’autorizzazione ad essere ritratto nella storia, ma inviò anche un proprio disegno autografo di ringraziamento alla redazione di “Topolino”.

Da oggi, nella sede del Palazzo del Fulgor del Fellini Museum, la mostra espone alcuni preziosi artwork da collezioni private: una selezione di bozzetti originali, dipinti e cels utilizzati per creare i celebri corti Disney a partire dagli anni ’20 fino ai giorni nostri. La galleria include anche il primo storico cortometraggio di Mickey Mouse, Steamboat Willie, del 1928. Nell’esposizione di rarità dall’arte del cartoon disneyano, anche una selezione di tavole anastatiche del fumetto La Strada, disegnato nel 1991.

Al centenario disneyano è dedicato anche l’evento speciale in programma al Teatro degli Atti la sera del 17 novembre (ore 21:00): “Disney 100 – Un secolo di capolavori del cortometraggio animato” con l’esperto Federico Fiecconi che, partendo dagli artwork in mostra al Fellini Museum, presenterà sullo schermo alcuni caposaldi della sterminata filmografia del magico Studio californiano, raccontando i dietro le quinte dello straordinario percorso della creatività disneyana.