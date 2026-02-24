Fellini e la critica: due giornate di studio ad aprile

“Fellini e la critica”: due incontri dedicati allo studio del rapporto tra Federico Fellini e la critica cinematografica. L’evento è organizzato da Fellini Museum Rimini e dall’Università di Bologna. Il convegno che si terrà a Rimini martedi 28 e mercoledì 29 aprile, analizza come la critica ha interpretato e raccontato il cinema di Fellini nel corso del tempo. In particolare, si riflette sui dibattiti storici legati alle letture marxiste e cattoliche. Inoltre, si approfondisce il ruolo dei nuovi strumenti di comunicazione, come televisione, giornali e social media.

Fellini e la critica. Rimini 2026 si concentra su tre grandi temi. Il primo riguarda gli sguardi istituzionali e gli spazi della critica. Il secondo approfondisce figure, relazioni e conflitti nel panorama culturale. Il terzo analizza lingue, forme e archivi della ricezione critica. Questi temi sono intrecciati tra loro e offrono una visione ampia e articolata. L’iniziativa è aperta a studiosi, giovani ricercatori, critici cinematografici e appassionati di cinema. Allo stesso tempo, rappresenta un’occasione importante per confrontarsi sul valore culturale dell’opera felliniana. Infatti, il cinema di Fellini continua a generare interpretazioni e nuove prospettive. Le giornate di studio si svolgeranno alla Cineteca Comunale di Rimini, nel cuore del centro storico. Un luogo simbolico per approfondire il legame tra il grande regista riminese e il dibattito critico che ha accompagnato la sua opera.