L’artista sammarinese Valentina Toccaceli e il gruppo Archivio Swag, composto principalmente da iscritti all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, rappresenteranno il Titano alla prossima edizione di Mediterranea20 - Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. L’appuntamento si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno a Nova Gorica e Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025.

Sette le produzioni sammarinesi candidate, realizzate da diciassette artisti fra i 18 e i 34 anni, fra le quali i curatori internazionali Misal Adnan Yildiz e Tia Cicek hanno scelto due opere che rientrano nel tema proposto per la manifestazione: borderless, cioè senza confini.

Archivio Swag, selezionato per l’Università di San Marino, ha presentato l’installazione “Spazio pieno wa”: uno schermo proporrà una serie di testi estrapolati grazie a una specifica tecnologia partendo da un database di file audio, trascritti prima in forma integrale, poi in via sempre più ridotta fino a una singola parola, individuata inizialmente. La progressiva sottrazione farà emergere l’importanza del contesto e dei suoi confini per la comprensione dei messaggi, nonché la parallela perdita del significato originale. Quattro gli autori: Steve Ehanire e Gregorio Vannucchi sono iscritti al corso di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese, Daniele Cardelli al programma triennale in Comunicazione e Digital Media. Insieme a loro l’economista sammarinese Giulia Brocanelli.

Valentina Toccaceli, selezionata per gli Istituti Culturali, ha presentato “Water station - decoding mediatic communities”: si tratta di un video realizzato sulla base di una ricerca, svolta sul Titano grazie a un’antenna e uno schermo portatile, nella quale registrerà i segnali radiotelevisivi presenti nel territorio. “La trasmissione continua tra Italia e San Marino - spiega - diventa una metafora della permeabilità delle identità. Se da un lato i media rafforzano le peculiarità regionali, dall’altro favoriscono una contaminazione culturale che trasforma le comunità stesse. Così la mappatura della ricezione rivelerà non solo il percorso delle onde televisive, ma anche la dinamica in cui le identità si intrecciano, si evolvono e si ridefiniscono, promuovendo una visione di comunità non più legata a un concetto statico di confine”. Toccaceli si è laureata in Design all’Università di San Marino, nel suo percorso formativo anche l’Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano. Ha già rappresentato il Titano alla quinta Biennale Internazionale d’Arte di Andorra, “L’andart 23”.

L’appuntamento che si svolgerà dal maggio prossimo è organizzato da un network internazionale che vede San Marino fra i soci fondatori. Il Titano partecipa alla manifestazione dal 1992 attraverso il lavoro degli Istituti Culturali (Arti Performative e Musei di Stato), dal 2016 in collaborazione con l’Ateneo sammarinese. Fra gli obiettivi, la valorizzazione e il sostegno dei giovani artisti in ambito internazionale.

Le opere di Toccaceli e Archivio Swag andranno a far parte di una più ampia selezione di progetti provenienti da Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Egitto, Grecia, Italia, Libano, Montenegro, Malta, Norvegia, Portogallo, Scozia, Slovenia, Spagna, Turchia, Regno Unito, Germania, Belgio e Austria.