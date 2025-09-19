“Di un’altra voce sarà la paura”: Yuleisy Cruz Lezcano affronta il tema della violenza con la forza evocativa della parola poetica

FORLì

“Donna sei nata intera! Parole e musica per (R)esistere” è un’esperienza culturale e sensoriale che unisce parola poetica, musica e testimonianza per affrontare, con profondità e delicatezza, il tema della violenza di genere e il bisogno urgente di una nuova consapevolezza collettiva. Fa arte del programma del “Festival del buon vivere 2025”, e si tiene il 20 settembre alle 21 al refettorio dei Musei San Domenico.

Ideato e diretto dalla scrittrice e poeta bolognese Yuleisy Cruz Lezcano, il progetto nasce dall’intreccio fra competenza scientifica, esperienza professionale e vocazione artistica. Autrice di 18 libri, Cruz Lezcano porterà in scena la presentazione partecipativa del suo ultimo lavoro, “Di un’altra voce sarà la paura” (Leonida Edizioni), un’opera che affronta il tema della violenza con la forza evocativa della parola poetica, creando un dialogo intimo e profondo tra artista e pubblico. Accanto a lei, Michele La Paglia, musicista, percussionista e ricercatore del suono, coprotagonista della serata, eseguirà il suo concerto costruito sulla relazione viva tra corpo, vibrazione e parola, momento conclusivo di un percorso artistico e umano pensato per restituire forza e presenza a chi ascolta.

Introdurranno l’incontro Raffaella Orazi, presidente dell’Associazione Regnoli 41, promotrice dell’iniziativa, e Giulia Crivelli, responsabile del Centro Donna e Pari Opportunità, nonché coordinatrice del Centro Antiviolenza “Co Viviamo”, che accompagnerà il pubblico in un dialogo aperto con gli autori del progetto, con l’obiettivo di stimolare il confronto e rafforzare la coscienza civica nel contrasto alla violenza.