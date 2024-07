Deledda e la Romagna nell’affresco di Paola Contini a Cervia

CESENATICO

Contemporaneamente al lavoro di attrice di teatro, televisione e cinema, forlivese, Paola Contini (che ha esordito nel cinema con “La casa del sorriso” di Marco Ferreri, poi in film d’autore quali: “Magnificat” e “Dichiarazioni d’amore” di Pupi Avati, “L’articolo 2” di Maurizio Zaccaro, “Nitrato d’argento” di Marco Ferreri nonché in film e sceneggiati televisivi di successo) svolge attività di ricerca sulla parola poetica e di elaborazione di nuovi progetti teatrali.

Suo il 10 luglio alle 21 in Piazza delle Conserve (ingresso libero), per la rassegna “La serenata delle zanzare”, lo spettacolo “Storie di Grazia e di amicizia, affresco di parole e di musiche da lei ideato, diretto e recitato con il canto di Paola Sabbatani, dedicato a Grazia Deledda e al suo profondo e vissuto rapporto con la Romagna.

Contini, da dove nascono queste “Storie di grazia e di amicizia”?

«Nascono innanzitutto dal mio amore per Grazia Deledda, iniziato quando giovanissima rimasi affascinata dalla lettura di “Canne al vento”. Poi alcuni anni fa proseguii con la lettura quasi integrale della sua vastissima produzione letteraria fino a quando, nell’approssimarsi dell’anniversario dei 150 anni dalla nascita, cominciai a pensare ad uno spettacolo per il teatro. Deledda fu una donna rivoluzionaria perché fedele alla propria vocazione di scrittrice (in un tempo in cui non si accettava la donna indipendente, libera nella volontà di agire e di esprimersi). Fino a conseguire il riconoscimento più prestigioso, il Nobel per la letteratura, prima, e per ora unica, donna italiana».

Un omaggio, si legge nella presentazione, fatto da donne anche all’amicizia che la legò a donne importanti di Cervia, da Lina Sacchetti, insegnante e pedagogista di spicco, alla dottoressa Isotta Gervasi, ma anche alla pescivendola capace di far sua all’asta, al mercato del pesce, una cesta di triglie...

«Due donne, un’attrice e una cantante si incontrano e condividono il progetto. Dedicano un omaggio ad una grande scrittrice, purtroppo ancora poco letta, soprattutto a scuola, mentre la critica le attribuisce, seppur tardivamente, altezze dostoevskijane. Paola Sabbatani ricrea, con la sua voce, antiche atmosfere e memorie profonde di terra,radici e amicizie; io intraprendo un viaggio insieme al pubblico, alternando mie narrazioni ad alcune letture di opere deleddiane».

Grazia Deledda scoprì nella Romagna il luogo più consono alla propria interiorità, a fianco delle belle amicizie che visse in campo culturale con i poeti del territorio.

«Sì, fu innamorata della Romagna, in particolare di Cervia, dove trascorse, insieme alla famiglia, per ben 15 anni, lunghe estati a Villa Caravella. Il luogo che l’associazione “Grazia Deledda, un Nobel a Cervia”, nata 2 anni fa per volontà di Marisa Ostolani, sta valorizzando attraverso iniziative culturali culminanti nel festival, quest’anno arrivato alla seconda edizione, al quale anch’io collaboro. In Romagna, luoghi e persone si unirono nello stesso destino, non solo nei romanzi, ma anche nella vita. Le sue furono amicizie vere, semplici e profonde, con gli amici poeti, primo fra tutti Marino Moretti, ed è grazie a Casa Moretti, e alla sua direttrice Manuela Ricci, che noi faremo il 10 luglio un omaggio alla cara amica sarda».

In che maniera, proseguirà questo viaggio nella poesia?

«Il 19 luglio, seconda tappa nella casa di un altro poeta, il cortile di Casa Pascoli a San Mauro, che farà da cornice a “Il vin d’un anno con il pan d’un giorno”, il mio personale omaggio al nostro Giovannino, reso possibile grazie all’attenzione dell’Accademia Pascoliana e dell’associazione Sammauroindustria che lo hanno inserito all’interno della rassegna “Il giardino della poesia”, insieme a Fabrizio Flisi e alla sua fisarmonica. Lo sguardo pascoliano sulla natura e il suo mistero qui si concentra su quegli elementi che fondano i gesti quotidiani, il lavoro, il cibo condiviso, la gratitudine alla vita. La poesia ne è testimone. E la vita ne suggerisce la memoria».