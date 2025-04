Il saggio “Dalla parte delle bambine”, pubblicato nel 1973, è considerato internazionalmente un manifesto della pedagogia femminista. La figura dell’autrice, la scrittrice romana Elena Gianini Belotti (1929-2022) è al centro dell’incontro di domani, mercoledì 9 aprile, ore 17.30, nella sala della Cineteca (via Gambalunga 27, Rimini).

Proseguono infatti gli appuntamenti di “Parla con lei. Sapienza contro violenza” con la presentazione del volume “Dalla parte delle bambine e delle donne. Elena Gianini Belotti e noi”, curato da Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, con una graphic novel disegnata da Alice Milani (Mucchi editore, 2025). Dialoga con gli autori Giulia Palloni.

L’incontro è organizzato dal Coordinamento Donne Rimini insieme alla Biblioteca Civica Gambalunga e con il patrocinio del Comune di Rimini.

Elena Gianini Belotti è stata la prima a parlare di sessismo nell’educazione. Thomas Casadei e Vittorina Maestroni traspongono la sua vita e il suo pensiero in questo saggio, in cui si allarga lo sguardo rispetto a quanto è più noto dell’autrice. Gianini Belotti è stata un’educatrice, una pedagogista, una scrittrice, un’intellettuale femminista. Al centro della sua indagine stanno le donne e le bambine, ma non manca mai di riflettere in maniera acuta anche sui bambini, altrettanto vittime dei condizionamenti sociali, e sugli uomini adulti parlando di paternità, di sessualità e violenza, dei meccanismi alla base di una cultura patriarcale mentre, sostiene, gli uomini possono «offrire un modello di tenerezza maschile», senza imbarazzo o vergogna.

Gianini Belotti nel 1999 è anche intervenuta sui femminicidi, polemizzando sulla «abitudine imbecille della stampa di definirli omicidi per amore», e senza mezzi termini afferma che occorre chiamarlo, semmai, «bisogno sfrenato, incoercibile e patologico di possesso». La sua riflessione pone un interrogativo che ancora fatica, nel 2025, a trovare risposte, se cioè «gli uomini fossero uccisi dalle donne nella stessa misura e per le stesse ragioni, ci sarebbero interrogazioni parlamentari, severissime misure di polizia, posti di blocco, forse persino il coprifuoco: per le sole donne, naturalmente».

Il volume “Dalla parte delle bambine e delle donne. Elena Gianini Belotti e noi” è il quarto della collana editoriale “Storie differenti” realizzata in collaborazione con il Centro documentazione donna di Modena e, come i tre precedenti (dedicati a Olympe de Gouges, Mary Shelley, Anna Kuliscioff), si apre con una graphic novel. E proprio la graphic novel, spiegano gli autori, incontra la curiosità delle nuove generazioni e della cittadinanza rispetto a figure che meritano di essere conosciute, per quanto riguarda le lotte per i diritti delle donne e per una società più giusta. La pluralità di registri e linguaggi si rivela efficace per affrontare questioni cardine del presente.

GLI AUTORI

Thomas Casadei, professore ordinario di Filosofia del diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Unimore. Direttore del CRID – Centro di Ricerca su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore, ha scritto e curato libri, saggi e articoli sui diritti delle donne.

Con Orsetta Giolo dirige la collana “AltreFondamenta – Donne e Diritto” (Pacini editore).

Vittorina Maestroni, laureata in Economia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, da oltre venti anni è impegnata nell’associazionismo femminile (attualmente è vicepresidente della Casa delle donne di Modena). Lavora al Centro documentazione donna di Modena – di cui è stata presidente dal 2011 al 2023 – dove si occupa di progettazione culturale, ricerca e formazione.

Alice Milani ha studiato pittura e incisione a Torino e a Bruxelles. Nel 2009 inizia a fare fumetti e autoproduzioni con il collettivo La Trama. Ha pubblicato due biografie a fumetti per BeccoGiallo: “Wisława Szymborska, si dà il caso che io sia qui” (2015) e “Marie Curie” (2017, tradotto in Spagna, Francia, Corea, Cina e Usa) e ha realizzato a quattro mani con Silvia Rocchi il volume “Tumulto” (Eris, 2016). Nel 2019 Feltrinelli pubblica il suo “Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani” (prozio dell’autrice), mentre nel 2023 per Coconino Press è uscito “Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale”. Nel 2024, per Mucchi editore, ha disegnato la graphic novel contenuta nel libro “Medicina, politica, emancipazione. Anna Kuliscioff e noi”, a cura di Vittorina Maestroni e Thomas Casadei. Sue storie sono uscite per Linus, La Revue Dessinée Italia, Comics & Science, ERComics e Feltrinelli.

Giunta alla undicesima edizione, la rassegna ha avuto come ospiti nomi importanti del pensiero femminile e femminista, da Michela Marzano a Giulia Blasi, da Ritanna Armeni a Vera Gheno.

Giunta alla undicesima edizione, la rassegna ha avuto come ospiti nomi importanti del pensiero femminile e femminista, da Michela Marzano a Giulia Blasi, da Ritanna Armeni a Vera Gheno.