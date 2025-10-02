Dall’Emilia-Romagna un bando a sostegno dei live club: ecco come aderire

Promuovono musica dal vivo di qualità e offrono un palcoscenico alle artiste e agli artisti emergenti: i Live club dell’Emilia-Romagna sono per la prima volta destinatari di un bando promosso dalla Regione e finanziato con 210mila euro. “Un provvedimento innovativo con cui vogliamo sostenere la filiera della musica dal vivo che rappresenta un formidabile strumento di cultura, aggregazione sociale e sviluppo- ha detto l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. I Live club sono spazi importanti sia per la promozione dei talenti musicali emergenti, sia per la produzione musicale della nostra regione. Ma non solo. Il ruolo di questi locali è anche prezioso come punto di socialità positiva e inclusiva dentro e fuori dai grandi centri urbani”.

Il bando, che rientra nel programma triennale per lo sviluppo del settore musicale, è indirizzato ai Live club iscritti – o che hanno presentato domanda di iscrizione - nell’apposito Elenco regionale dei locali di musica dal vivo. Tra i requisiti indicati, garantire una programmazione di qualità con particolare attenzione alla promozione di generi specifici; l’impegno a offrire nuove autrici e artiste e nuovi autori e artisti opportunità di sperimentazione, promozione e presentazione, a coltivare giovani talenti musicali; il sostegno all’occupazione e alla qualificazione professionale di musicisti, tecnici e altri operatori della filiera. Ancora, tra i requisiti premianti, la realizzazione di momenti formativi e informativi con il coinvolgimento di artisti, operatori e della comunità, e di scambio con soggetti internazionali.

Per poter presentare domanda di contributo, i Live club iscritti all’Elenco regionale devono aver programmato, nel 2025, almeno 20 spettacoli di musica originale contemporanea dal vivo gratuiti o a pagamento, oppure 10 spettacoli a pagamento. Nella domanda dovranno essere indicate attività e politiche in linea con una o più priorità di intervento regionale.

La domanda di contributo va inviata a mezzo pec sulla base della modulistica predisposta dalla Regione, entro il 22 ottobre 2025 alle ore 15.

Maggiori informazioni e la modulistica sono pubblicati sul sito della Music Commission dell’Emilia-Romagna (clicca qui)