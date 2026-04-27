Da Thriller a Billie Jean: tutti i successi nella colonna sonora del biopic su Michael Jackson

“Michael: songs from the motion picture” è la colonna sonora della pellicola biografica dedicata a Michael Jackson, uscita nelle sale il 22 aprile. Una raccolta, composta da tredici brani (tra cui Beat It , Thriller , Billie Jean , Bad e Human Nature ), che dà perfettamente conto del percorso artistico intrapreso da quello che era considerato il “re del pop”, a partire dagli esordi come enfant prodige nei Jackson 5, fino al successo che lo rese ricchissimo a soli 25 anni. Un gigante della cultura popolare, come è stato definito da Spike Lee, che ha portato grande scompiglio nella musica con le sue canzoni piene di sonorità e citazioni, nelle quali le tecniche di registrazione e gli arrangiamenti intrecciavano suoni reali ed elementi elettronici, in una fusione in cui spesso risultava difficile distinguere la natura dei materiali. Un universo musicale fatto di stili diversi, melodie di sicuro impatto, ritmi febbrili e una vocalità agile e suadente (una voce, quella di Jackson, acuta, quasi un falsetto, ma mai sgranato, anzi netto e squillante...). Pezzi che nei concerti dal vivo e nei videoclip mettevano in evidenza il rivoluzionario talento di ballerino del Nostro: la musicalità, la velocità, la precisione e la pulizia dei movimenti di Jackson, che per eleganza e leggerezza ricordava Fred Astaire, erano strabilianti. Con lui la danza diventava un’arte spiazzante, talmente unica da risultare ipnotica.

“Un brano come Thriller - ha scritto Ernesto Assante - ci restituisce, meglio di altri, quello che esattamente era Michael Jackson, né pop né soul né rock né bianco né nero. Non c’era un vero Michael Jackson al di là della musica, degli album, delle canzoni. Il resto era mistero, ambiguità, follia. E la musica, quale Jackson ci ha consegnato? Quella di Thriller , appunto, dove non c’era, alla fine, un’immagine sola, un solo suono, un unico stile”.