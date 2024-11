Costantino D’Orazio nuovo direttore regionale dei musei nazionali dell’Emilia Romagna

Il ministero della Cultura comunica che la Direzione generale Musei ha provveduto a incaricare i delegati che, nelle more della pubblicazione e dell’espletamento della procedura di selezione dei nuovi direttori titolari, saranno preposti alla direzione dei seguenti istituti museali: - Palazzo Reale di Napoli: architetto Paola Ricciardi, dirigente Mic. - Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata: dottor Filippo Demma, direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari. - Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia Romagna: dottor Costantino D’Orazio, direttore dei Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria. I Direttori delegati, sulla base degli obiettivi assegnati dal Direttore generale Musei, si occuperanno non solo di garantire la continuità amministrativa e la gestione ordinaria, ma anche di assicurare l’efficace realizzazione dei progetti in essere o in programmazione, con particolare riferimento a quelli relativi al Pnrr.