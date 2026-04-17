“Cosmogonico”, alla galleria Zamagni la mostra di Francesco Bocchini

RIMINI

Un mondo che nasce dalla materia e si fa visione: è questo il senso profondo di Cosmogonico, titolo della personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio Dehò, ospitata alla galleria Zamagni di Rimini. Il termine rimanda all’idea di una nascita originaria, di un universo che prende forma, e diventa chiave d’accesso all’opera dell’artista, che inaugura la mostra sabato 18 aprile alle ore 17, con apertura fino al 23 maggio. Bocchini, originale protagonista della scena artistica italiana contemporanea, intreccia scultura, disegno e scrittura in un linguaggio ibrido che costruisce un proprio sistema cosmico fatto di meccanismi, ferri smaltati e strutture mobili. Con materiali di recupero – lamiere, specchi, contenitori industriali – dà vita a installazioni in cui la materia sembra animarsi, oscillando tra gioco e inquietudine, ordine e deriva. La sua ricerca si muove in un “caos calmo” che interroga costantemente il rapporto tra umano e transumano, tra memoria e invenzione. Come scrive il curatore, «Cosmogonico è sintesi del percorso, ingresso nel suo universo di forme e apparizioni, talvolta perturbanti, in cui l’arte trasforma il quotidiano in visione».