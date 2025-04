Conferenza di Maurizio Castelvetro su “Artisti in guerra a Rimini 1944/1947”

Giovedì 17 aprile alle ore 17 presso la Sala della Cineteca torna l’appuntamento con le Conversazioni riminesi. Giunta alla sua terza edizione la rassegna è dedicata quest’anno al tema della guerra a Rimini e in particolare, alla distruzione del patrimonio storico-artistico della città a causa dei bombardamenti. Maurizio Castelvetro nella conferenza “Artisti in guerra a Rimini 1944/1947” parlerà della presenza e della attività degli artisti in città nel periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale, un’epoca segnata da rovine e dalla necessità di ripensare il rapporto fra arte, storia e memoria.

Architetto ed esperto di war art, già autore di importanti ricerche sugli artisti e le opere legate alla guerra lungo la Linea Gotica tra le valli del Foglia e del Conca, estende ora il proprio sguardo al territorio riminese. Approfondendo le vicende artistiche nel difficile passaggio dalla guerra alla ricostruzione, censisce, attraverso un’ampia ricerca in musei e memoriali dei vari paesi, case d’asta e privati sette war artist a cui sono da aggiungere altri cinque soldati-artisti non ufficiali

L’incontro si inserisce nelle iniziative che precedono l’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo (25 aprile 1945), e si collega al recente volume Arte in guerra. Vicende del patrimonio culturale riminese 1940-1945 (Comune di Rimini – NFC, 2025), che raccoglie i risultati di una ricerca corale condotta da storici, storici dell’arte e dell’architettura, in rappresentanza delle principali istituzioni culturali del territorio.

La conferenza rappresenta un ulteriore tassello del progetto pluriennale “Rimini in guerra 1943-1945”, promosso dall’Amministrazione comunale, coordinato dalla Biblioteca Gambalunga e dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, che intende offrire a cittadine e cittadini strumenti di conoscenza solidi, fondati su rigore scientifico, lavoro d’archivio e raccolta di testimonianze.

Maurizio Castelvetro architetto, attivo nei settori della ricerca e della valorizzazione della cultura locale (e specificamente balneare) nel suo rapporto con la scena nazionale ed internazionale, dal punto di vista storico, urbano ed estetico, a partire dalla tesi di laurea The Navi sulla ex colonia marina di Cattolica. Ha scritto War Art. Arte di guerra sulla Linea Gotica tra le valli del Foglia e del Conca (BBC Gradara, 2013) e curato catalogo e mostra dedicati al war artist George Campbell Tinning nel 2015 a Tavullia (PU)

Ingresso libero

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | www.bibliotecagambalunga.it

Istituto Storico Rimini | tel. 0541.24730 | www.istitutostoricorimini.it