Cinema. “La vita da grandi” vince l’European Young Audience Award

‘La vita da grandi’, film d’esordio con la regia di Greta Scarano, conquista l’European Young Audience Award. Il premio è stato assegnato ieri sera a Berlino. Il lungometraggio diretto da Greta Scarano, scritto dalla regista con Sofia Assirelli, Tieta Madia e Chiara Barzini, è ambientato tra Roma e Rimini ed è ispirato alla storia vera dei fratelli riminesi Margherita e Damiano Tercon, da molti conosciuti come i Terconauti , che raccontano in chiave ironica e culturale la sindrome di Asperger con cui Damiano convive da sempre.

“Un riconoscimento internazionale - commenta l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni - che valorizza un’opera sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission realizzata prevalentemente sul territorio regionale, con riprese tra Rimini, la Romagna e Bologna, oltre a Roma. Questo premio è la conferma che investire nella qualità dei progetti e nel lavoro sul territorio, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, produce risultati concreti e riconoscimenti di livello europeo. Un successo che racconta anche la forza della nostra filiera creativa, a partire dalla protagonista, Matilda De Angelis, attrice bolognese di straordinario talento, fino al contributo della romagnola Sofia Assirelli, al debutto sul grande schermo come co-sceneggiatrice, dopo aver scritto episodi di numerose serie televisive di successo. Senza dimenticare i fratelli riminesi Margherita e Damiano Tercon, da molti conosciuti come i Terconauti, che raccontano in chiave ironica e culturale la sindrome di Asperger con cui Damiano convive da sempre e ai quali è ispirata la storia del film. La bellezza del talento e della creatività messi al servizio di un sincero messaggio di inclusione in comunità solidali”.