“Chiamatemi Riviera”: Maurizio Taormina presenta il libro sabato sera a Rimini con musica e ritratti

Sabato 26 luglio alle 21 presentazione del libro “Chiamatemi Riviera” (Nfc editore) di Maurizio Maria Taormina in dialogo con il giornalista Giorgio Tonelli. Ad arricchire la serata le letture, scelte dal libro, di Damiana Bertozzi e Federico Galli. Questo appuntamento è inserito nel prestigioso cartellone di eventi di “Rimini 80”, interamente dedicato a Pier Vittorio Tondelli in occasione dei quarant’anni dalla pubblicazione del suo celebre libro “Rimini”.

Nel 1985 Pier Vittorio Tondelli pubblicava “Rimini”. Quarant’anni dopo “Chiamatemi Riviera” ne vuole raccogliere il testimone, ma cambiando lo sguardo.

Se “Rimini” era un romanzo di racconti concentrici, con un centro magnetico e narrativo comune – la redazione del giornale di Marco –, oggi è impossibile pensare a una Riviera omogenea. La trasformazione è radicale: la città del piacere, delle discoteche e dei saccopelisti, dove il sole non tramontava mai, ha lasciato il posto a Riviera, città-non città, disgregata, periferia globale come tante altre del mondo. Una Riviera dove convivono baby gang e anziani, famigliole e ragazzi sfruttati di ogni sud del mondo, hotel ammuffiti e resti di un turismo che fu.

Raccolta corale e visionaria, “Chiamatemi Riviera” è scritto in una neolingua acida, tossica, urticante, capace di restituire, senza sconti né moralismi, la frantumazione sociale e culturale del presente. Non una nostalgia, ma «uno specchio rotto in cui ogni lettore può riconoscere un frammento, il proprio».

Uno degli elementi distintivi del progetto è la presenza di una playlist musicale originale, costruita personaggio per personaggio, come colonna sonora di un film su parole. Una selezione che restituisce il suono di Riviera oggi, cercando di interpretarne spirito, contraddizioni, pulsazioni.

Altro elemento, unico nel panorama letterario: il progetto si apre alla partecipazione. “Chiamatemi Riviera” è infatti un’opera aperta. Chi lo desidera può inviare un proprio racconto originale, coerente per temi e linguaggio, da aggiungere all’outlist. I testi selezionati troveranno spazio nelle ristampe e nelle future edizioni. Un’idea che, come scrive Giorgio Tonelli in prefazione, sarebbe piaciuta a Pier Vittorio Tondelli. Lo scrittore di Correggio, nella sua breve vita, ha promosso progetti editoriali dedicati ai giovani autori, come il celebre Progetto under 25, contribuendo alla nascita di una nuova scena letteraria italiana.

La presentazione sarà preceduta e seguita da altri eventi: il dj set di Supersonik, la video playlist di “Chiamatemi Riviera”, i ritratti del fotografo Filippo Zaghini stampati in Risograph da Simone Virgini a cura di True Blue Press. Per costruire un “Portrait wall”, una vera e propria “Riviera umana” che prenderà forma con i volti del pubblico.