Che colore ha la nostalgia dell’infanzia? Giovanna Cappellini apre il suo “Gate”

Funzionaria della Fondazione Forense di Pesaro, da tempo impegnata in campo teatrale, insegnante di pilates, appassionata di teatro e di viaggi, la pesarese Maria Giovanna Cappellini esordisce ora in letteratura con “Gate”, racconto breve per ora autopubblicato ma a breve anche in libreria.

Il titolo del volume si riferisce a un viaggio compiuto in Cornovaglia, che ha portato l’autrice a oltrepassare un cancello divenuto poi – nella finzione narrativa – la possibilità di un passaggio verso una dimensione diversa.