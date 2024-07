Cesenatico Noir 2024: il programma

Oltre la crisi del settimo anno. Tornano i brividi in Romagna da giovedì a domenica prossimi (25-28 luglio) con la settima edizione di Cesenatico Noir. Tra piazza Ciceruacchio, la terrazza del Grand Hotel e la spiaggia dell’iconica città rivierasca, va infatti in scena la kermesse ideata da Stefano Tura e organizzata da Confesercenti con gli autori più amati e seguiti nel panorama italiano del giallo, del mistery e del thriller. A partire da Donato Carrisi che si racconterà al pubblico domenica nella serata conclusiva dedicata al cinema, con la proiezione del suo “La ragazza della nebbia”. “Il settimo anno è un traguardo importante”, si travalica quello che è considerato l’anno di crisi per i matrimoni, ci scherza su il direttore artistico Tura presentando questa mattina alla stampa ospiti e appuntamenti, tutti gratuiti.

Il festival ha raggiunto, sottolinea, “una sua storia e un riconoscimento nazionale, è considerato un punto fermo nel settore dell’editoria di genere”. Insomma, “gli autori vengono volentieri, la gente accorre e ci sono dei bei dibattiti”. Per cui l’obiettivo è proseguire nel tempo, lavorando su nuove contaminazioni dopo la serata dedicata al cinema e il Fuori festival dedicato ai kids.

Il format prevede quattro giorni con due incontri alle 18 e alle 21, tra novità, graditi ritorni ed esordienti. Si parte giovedì, entra nel merito Tura, proprio con due esordienti: lo scrittore musicista Simone Filippini e la giornalista di nera Chiara Ingrosso. La sera spazio invece al poliziotto Marco De Franchi e alla responsabile del programma Crime Rosa Teruzzi.

Venerdì protagonisti prima la novità Orso Tosco, che scrive tra poesia, crime e fantastico, e l’ex giudice Barbara Perna; e poi “due numeri 1”, Marcello Simoni e i suoi gialli storici, Cristina Rava con il crime al femminile. Sabato 27 tocca nel pomeriggio a Tullio Avoledo, che scrive su scenari di guerra, e all’esordiente Francesca Mautino; in serata le “due superstar” Chiara Moscardelli e Cristina Cassar Scalia, “Etna permettendo”.

Si chiude domenica 28 con Francesca Bertuzzi e Paolo Roversi alle 18, e il “clou” Carrisi alle 21, che, inseguito per sette anni, arriva anche come regista. Sul palco, oltre Tura, si alterneranno Luca Crovi, Grazia Verasani e Carlo Lucarelli. Già partito invece il salone per i kids, tra incontri, laboratori, improvvisazioni teatrali, cene segrete e silent reading party.

Tra gli ospiti Davide Morisinotto.

“È una settimana che ci piace vivere”, sottolinea il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli: la lettura d’estate “ha più spazio e creare una piccola bolla gialla crea un momento particolare”.

Importante anche, aggiunge, la collaborazione con le librerie del territorio. Soddisfatta pure Confesercenti Ravenna-Cesena: “Ci piace essere partner delle cose belle”, mette in luce il vice presidente Cesare Soldati. L’iniziativa, conclude, crea vantaggi agli associati, contribuisce a creare nuovi lettori e autori, e attira persone, dunque commercio.