Cesena, un corso di cultura teatrale alla Malatestiana

Cesena diventa uno dei centri di riferimento di un nuovo percorso di formazione dedicato al teatro contemporaneo e alla scuola. Prende il via quest’anno un corso di cultura teatrale promosso da ERT/Teatro Nazionale, ideato e condotto dalla critica e studiosa Rossella Menna, rivolto ai docenti delle scuole di Modena, Bologna e Cesena.

Il corso nasce con l’obiettivo di riscoprire il teatro non come archivio del passato, ma come linguaggio vivo del presente, capace di interrogare il nostro tempo e di dialogare con altri ambiti del sapere. La prima edizione è dedicata alle Scritture della scena e indaga il modo in cui le parole teatrali prendono forma, si trasformano e si incarnano nello spazio della rappresentazione, intrecciando letteratura, poesia, politica e performance.

All’interno del percorso formativo sono previste alcune lezioni aperte al pubblico, ospitate nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, dedicate ai temi e alle forme della scrittura contemporanea: dall’umorismo alla scrittura coreografica, dal rapporto tra teatro e letteratura a quello tra teatro e poesia. Gli incontri vedranno la partecipazione di importanti protagonisti e protagoniste della scena contemporanea, tra cui Davide Iodice, Kepler-452, Marta Ciappina, Marco D’Agostin, Massimiliano Civica, Mariangela Gualtieri, Roberto Latini, Chiara Lagani, Fabrizio Sinisi, Lisa Ferlazzo Natoli / Lacasadargilla. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.