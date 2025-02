Cesena, Peppino Impastato e la lotta alla mafia: due appuntamenti alla Malatestiana

Giuseppe ‘Peppino’ Impastato a soli trent’anni, nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978, viene assassinato con una carica di tritolo lungo la ferrovia Palermo-Trapani per aver denunciato speculazioni e affari di mafia, in primo luogo quelli legati al boss siciliano Gaetano Badalamenti.

Venerdì 14 febbraio, alle ore 17, la sua storia, dalla militanza politica giovanile all’esperienza di contro informazione condotta dai microfoni di Radio Aut, approda alla Biblioteca Malatestiana, nell’Aula Magna. Interverranno Marco Rizzo (autore), Franca Imbergamo (testimone) e Domenico Guzzo (storico). L’evento è presentato nell’ambito del ciclo di conferenze ‘Disegni di mafie. Storie di donne e uomini contro la criminalità organizzata’ promosso dal Comune di Cesena Biblioteca Malatestiana, Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con Becco Giallo, l’Associazione Libera Forlì-Cesena, Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzioni, Istituto Nazionale Ferruccio Parri.

Introdotto dall’incontro ‘Donne e antimafia’ del 21 novembre, questo ciclo di incontri nasce a seguito dell’importante riscontro di pubblico registrato dalla passata rassegna che aveva per tema la stagione stragista dell’Italia contemporanea e si rivolge non solo ai cittadini ma anche al mondo della scuola a cui saranno dedicati specifici appuntamenti già programmati al palazzo del Ridotto e sold out. Tutti gli incontri avranno luogo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in Aula Magna e saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni sulla rassegna è possibile contattare il numero 0547 610892 oppure scrivere a malatestiana@comune.cesena.fc.it. Gli insegnanti che intendono iscriversi possono contattare lo 0543 28999 oppure scrivere a infostoreco@gmail.com.