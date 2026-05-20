Cesena, la “Notte dei musei” torna sabato 23 maggio: visite gratis al patrimonio storico della città

Sabato 23 maggio Cesena vivrà la nuova edizione della ‘Notte dei Musei’, appuntamento culturale che ogni anno apre al pubblico musei, spazi espositivi e luoghi della memoria in una veste inedita e suggestiva. Per una sera, il patrimonio artistico e storico cittadino si animerà attraverso visite guidate, mostre, letture, concerti e percorsi speciali pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Tutti gli ingressi saranno gratuiti e gli eventi si svolgeranno in diversi luoghi simbolo della città, dal centro storico fino alle colline cesenati.

Biblioteca Malatestiana: l’universo poetico dei ‘Libretti di Mal’Aria’

Alla Biblioteca Malatestiana, nella Sala Pïana, sarà protagonista la mostra ‘Arrigo Bugiani e i Libretti di Mal’Aria. L’avventura editoriale di un uomo angelico’. L’esposizione racconterà la singolare esperienza editoriale di Arrigo Bugiani attraverso una raccolta di libretti contenenti proverbi, filastrocche, detti popolari ed estratti da codici antichi. Una vera e propria “enciclopedia popolare” capace di intrecciare ironia, tradizione e poesia. Le visite guidate si terranno ogni 30 minuti dalle 19:00 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 23:30. La prenotazione è consigliata telefonando allo 0547.610892 oppure scrivendo a prenotazioni@comune.cesena.fc.it.

Casa Museo Renato Serra: letteratura e musica nel segno della memoria

La Casa Museo Renato Serra proporrà il percorso ‘Letteratura, musica, coscienza e il fatto della guerra’. Gli studenti dell’Istituto Tecnologico Economico Renato Serra accompagneranno i visitatori alla scoperta della casa museo, con la voce narrante di Lorenzo Pieri. Le visite guidate partiranno ogni 30 minuti dalle 20 alle 22:30. Alle ore 21 spazio a letture interpretate da Lorenzo Pieri alternate a interventi musicali degli studenti del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena: Pietro Giulio al violoncello e Gregorio Garcia Henares alla chitarra.

Cimitero Monumentale: un itinerario notturno tra arte e personaggi illustri

Il Cimitero Monumentale e Storico di Cesena aprirà eccezionalmente le proprie porte per una visita guidata notturna dal titolo ‘Storia e bellezza nelle tombe del Cimitero monumentale’. L’itinerario, curato dal professor Franco Spazzoli, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle tombe, delle cappelle gentilizie e delle opere artistiche custodite nel cimitero urbano, raccontando le vicende dei personaggi illustri della città. La partenza è prevista alle 20:30 e la durata sarà di circa 90 minuti. La prenotazione è obbligatoria allo 0547.610892 oppure via mail a prenotazioni@comune.cesena.fc.it.

Deposito archeologico di San Domenico: reperti restaurati mai esposti al pubblico

Il Deposito archeologico di San Domenico ospiterà ‘Non nascondo ma rivelo!’, un incontro dedicato ai restauri di beni archeologici conservati nei depositi. L’iniziativa sarà curata dal Gruppo Archeologico Cesenate ‘Giorgio Albano’ con la partecipazione dell’archeologa Romina Pirraglia, della restauratrice Margherita Mazzotti e di Chiara Tamburro. La conferenza inizierà alle 20:30 e sarà seguita da una visita guidata della durata di circa 90 minuti. La prenotazione è consigliata scrivendo a archeologia-cesena@libero.it.

Museo dell’Ecologia: un viaggio notturno nella natura del territorio

Il Museo dell’Ecologia proporrà ‘Una Notte al museo: La natura che ci unisce’, un percorso dedicato agli ecosistemi del territorio romagnolo. Attraverso un itinerario che dal mare conduce fino alla collina, i visitatori potranno osservare gli animali caratteristici dei diversi ambienti naturali e riflettere sul legame che unisce tutte le forme di vita. Il museo resterà aperto dalle ore 20:00 alle ore 23:00, con ingresso libero. Le visite guidate, adatte sia agli adulti sia ai bambini, partiranno alle 20:30 e alle 21:30 e avranno una durata di circa 30 minuti. La prenotazione è consigliata allo 0547.356445, via mail a museoecologiacesena@atlantide.net.

Pinacoteca comunale: gli studenti raccontano i capolavori della città

La Pinacoteca comunale sarà animata dagli studenti del Liceo classico ‘Vincenzo Monti’, che guideranno il pubblico alla scoperta delle opere conservate all’interno del museo. Le visite partiranno ogni 20 minuti dalle 20 alle 22:30. Alle 20:30 è previsto un intermezzo di musica antica eseguito da Lisa Soardi, allieva del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’. L’iniziativa offrirà un dialogo tra giovani, arte e musica, valorizzando il patrimonio pittorico cittadino attraverso uno sguardo nuovo e partecipato.

Rifugio antiaereo: un percorso nella memoria della guerra

Anche il Rifugio antiaereo di Cesena sarà aperto al pubblico con visite guidate ogni 30 minuti dalle 19:00 alle 22:30. Il percorso permetterà di entrare in uno dei luoghi più significativi della memoria cittadina, testimone diretto delle vicende belliche che hanno segnato il Novecento.

Villa Silvia Carducci: poesia e musica nella notte cesenate

A Villa Silvia Carducci andrà in scena ‘Notturno a Villa Silvia. Un viaggio tra musica e poesia’. Il museo aprirà eccezionalmente dopo il tramonto per accompagnare i visitatori in un itinerario tra arte, storia e suggestioni notturne. Le visite guidate, della durata di circa 30 minuti, partiranno alle 20, alle 20:45 e alle 21:30. La prenotazione è consigliata allo 0547 323425 oppure via mail a musei.villasilvia@gmail.com.

Galleria del Ridotto: la memoria fotografica di Lorenzo Amaduzzi

Alla Galleria del Ridotto sarà visitabile la mostra fotografica “MARE MIO. Sulle scale della vita per ricordare Lorenzo Amaduzzi”, progetto curato da Cinzia Ceccaroli e Carlo Verona. L’esposizione si presenta come un archivio della memoria e un percorso visivo capace di raccontare i luoghi attraverso lo sguardo e il ricordo. La mostra resterà aperta con orario continuato dalle 20 alle 23.

Tutti gli ingressi saranno gratuiti. Per informazioni è possibile contattare il numero 0547 610892 oppure scrivere a cesenacultura@comune.cesena.fc.it.