Cesena, la “Bellezza delle Parole” torna dal 15 al 17 novembre

Il venerdì tutti gli incontri si svolgono all’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. Si parte alle 9 e alle 11 (per le scuole) con la presentazione di Elisa Rocchi, autrice di “All’ombra delle Nuvole” (ed. Anpi) il racconto di un evento della Resistenza cesenate: l’assalto alla Rocca del febbraio 1944. Alle 16.30 Paola Barbato, intervistata da Giulia Chiara Staffa della Liberia Giunti, presenta “La torre d’avorio” (ed. Neri Pozza) la storia di Mara Paladini che prova a cancellare il suo passato da tredici anni, dopo aver scontato una pena in una struttura psichiatrico-giudiziaria per il tentato omicidio del marito e dei due figli. Alle 18.30 Gigi Riva, guidato dal giornalista Corrado Ravaioli, presenta “Ingordigia” (Mondadori), in cui servendosi dei più affilati strumenti della narrazione, racconta un caso clamorosamente sottaciuto della recente storia d’Italia. Chiude la giornata, alle 21, Carlotta Fruttero intervista da Leandra Borsci per parlare del suo “Alice ancora non lo sa” (Mondadori) in cui con una scrittura nitida e sincera, costruisce un romanzo avvincente che racconta come una donna possa emergere da qualsiasi dirupo se ha buone ragioni per farlo.