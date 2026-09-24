Cesena, “La bellezza delle parole Off”: un ricco programma dal 2 al 4 ottobre

Anche quest’anno ‘La bellezza delle parole’ torna ad animare l’autunno cesenate. La nuova edizione del festival letterario si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, ma sarà preceduta, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, da una serie di presentazioni ospitate nelle librerie e negli spazi culturali della città. Un’anteprima che mette al centro proprio le librerie cittadine, chiamate a diventare protagoniste assolute di una proposta culturale che, anno dopo anno, caratterizza l’autunno cittadino. Tre giornate di incontri con scrittrici e scrittori, dialoghi, presentazioni di libri e appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico alla narrativa contemporanea.

Venerdì 2 ottobre

Il programma prende il via venerdì 2 ottobre, alle 18:30, presso I Libri di Elena (via Fantaguzzi, 24), con Michele Del Vecchio, che presenterà ‘La curvatura dell’orizzonte’ (Nutrimenti edizioni, 2026), in dialogo con Elena Baldini. L’appuntamento è a cura de I Libri di Elena.

Alle 20:30, l’attenzione si sposta nell’Aula Magna della Malatestiana, dove Chiara Moscardelli presenterà ‘Teresa Papavero e le verità nascoste’ (Giunti Editore, 2026), in dialogo con Michela Ghetti. L’incontro è a cura di Giunti al punto librerie.

Sabato 3 ottobre

Sarà particolarmente intenso il programma di sabato 3 ottobre, con diversi incontri. Si comincia alle ore 11:00 nella Sala Proiezioni della Malatestiana con don Domenico Cambareri, autore di ‘Ti sogno fuori’ (San Paolo Edizioni, 2024), in dialogo con Gianluca Liardo. L’incontro è a cura di Mondadori Bookstore.

Alle ore 16:00, nell’Aula Magna della Malatestiana, sarà la volta di Luca Giacomoni, che presenterà ‘Hai mai toccato un tramonto?’ (Edizione SunShine, 2023). Anche questo appuntamento è a cura di Mondadori Bookstore.

Doppio appuntamento dalle ore 17:00. A I Libri di Elena, Giulia Baldelli presenterà ‘Un mondo soltanto’ (NN Editore, 2026), in dialogo con Elena Baldini, con la cura organizzativa de I Libri di Elena. Alla stessa ora, presso la Libreria Albizzi (via Righi 1) Luca Tosi presenterà ‘Oppure il Diavolo’ (Terrarossa Edizioni, 2025), in dialogo con Enrico Chiudinelli. L’appuntamento è a cura di Libreria Albizzi.

Alle ore 18:00, la Libreria Giunti al Punto (piazza Giovanni Paolo II), ospiterà Cecilia Armandi, che presenterà ‘Mare dolceamaro’ (Capponi Editore, 2026), in dialogo con Giulia Chiara Staffa. L’incontro è a cura di Giunti al punto librerie. Alle 19:00, alla Libreria Ubik (piazza del Popolo, 25), sarà protagonista Gabriella Dal Lago con ‘Giorni Futuri’ (Einaudi, 2026), in dialogo con Ilaria Garavelli. L’appuntamento è a cura di Libreria Ubik. La giornata si concluderà alle ore 21:00, ancora nell’Aula Magna della Malatestiana, con Nora Venturini, che presenterà ‘La luna storta’ (Mondadori, 2026), in dialogo con Simone Arminio. L’incontro è a cura di Librerie Coop.

Domenica 4 ottobre

L’anteprima proseguirà poi domenica 4 ottobre con due appuntamenti. Alle 16, nella Sala Saggistica Ragazzi della Biblioteca, spazio a ‘Piccoli esploratori a Cesena e nella Valle del Savio’, collana Piccoli esploratori del 24 ORE Cultura. L’incontro vedrà la presentazione di Michela Ghetti – Settore Turismo Unione dei Comuni Valle del Savio, in dialogo con Giorgia Canali. A seguire è prevista la realizzazione di un taccuino di viaggio, a partire dai 7 anni. L’appuntamento è a cura di Libreria Viale dei Ciliegi 17. Alle 17:00 la Libreria Albizzi (via Righi 1) ospiterà Sergio Oricci, che presenterà ‘Grande bocca famigliare’ (Cantori Editore, 2026), in dialogo con Marco Cantoni e Enrico Chiudinelli. L’incontro è a cura di Libreria Albizzi.