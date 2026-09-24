Cesena, “La bellezza delle parole Off”: un ricco programma dal 2 al 4 ottobre

Anche quest’anno ‘La bellezza delle parole’ torna ad animare l’autunno cesenate. La nuova edizione del festival letterario si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, ma sarà preceduta, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, da una serie di presentazioni ospitate nelle librerie e negli spazi culturali della città. Un’anteprima che mette al centro proprio le librerie cittadine, chiamate a diventare protagoniste assolute di una proposta culturale che, anno dopo anno, caratterizza l’autunno cittadino. Tre giornate di incontri con scrittrici e scrittori, dialoghi, presentazioni di libri e appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico alla narrativa contemporanea.