Cesena, “I popoli sono capaci di verità”: Maurizio Viroli alla Sala Lignea della Malatestiana

A Cesena giunge al termine il ciclo di conferenze “Passato e futuro della Repubblica Democratica”, promosso dalla Fondazione Radici della Sinistra. La rassegna, che ha preso le mosse dalla lettura del saggio di Norberto Bobbio “Il futuro della democrazia”, è nata dall’urgenza di riflettere sulle grandi questioni che attraversano la nostra Repubblica Democratica, incidendo profondamente sul suo stato di salute.

L’ultimo appuntamento in calendario è in programma per venerdì 22 maggio, alle 18, presso la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena. Ospite d’eccezione dell’incontro sarà il Professor Maurizio Viroli, noto filosofo e saggista (nonché professore emerito di Teoria Politica alla Princeton University), da sempre grande amico di Cesena e punto di riferimento scientifico di questa rassegna. Il Professor Viroli terrà una lezione magistrale a partire da una celebre espressione di Niccolò Machiavelli, che definisce anche il titolo dell’intervento: “I popoli sono capaci di verità”.

Qual è il futuro della nostra democrazia? I popoli sono davvero capaci di verità? Attorno a questi interrogativi cruciali si svilupperà la relazione del professor Viroli, offrendo alla cittadinanza un’importante occasione per riflettere insieme sulle grandi sfide del presente, sulla tenuta della dimensione pubblica e sulle prospettive future delle nostre istituzioni democratiche. Un momento di analisi profonda per comprendere, attraverso la lente della teoria politica, le tensioni della contemporaneità. L’evento (che gode del patrocinio non oneroso del Comune) è ad ingresso libero e gratuito, aperto a tutta la cittadinanza.