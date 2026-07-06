Cesena, gli scatti del Centro Cinema al Festival del cinema italiano di Tolosa

Le immagini del concorso CliCiak – Scatti di Cinema e degli altri archivi di foto di scena della Biblioteca Malatestiana di Cesena approdano anche in Francia, attraverso un accordo di collaborazione stretto dal Comune di Cesena con l’associazione francese ‘Cinéma Paradiso. Le cinéma italien à Toulouse’, al fine di promuovere mostre fotografiche dedicate al cinema italiano all’interno del Festival Les Rencontres du cinéma italien a Tolosa.

L’intesa, della durata di tre anni e rinnovabile per un ulteriore triennio, permetterà di valorizzare l’immenso patrimonio fotografico custodito dalla città di Cesena – circa un milione di scatti - attraverso un’importante vetrina internazionale. Le esposizioni potranno essere realizzate sia utilizzando le immagini provenienti da CliCiak, sia attingendo agli altri fondi conservati dalla Malatestiana raccolti nel tempo mediante donazioni e acquisizioni dai più grandi fotografi e laboratori specializzati.

“Il Festival del cinema italiano di Tolosa – commenta l’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi – rappresenta da anni uno dei principali appuntamenti dedicati alla cinematografia italiana in Francia. Oltre alle proiezioni e agli incontri con autori e interpreti, la manifestazione propone mostre dedicate alla fotografia di scena e alla storia del cinema, offrendo così una cornice ideale per la valorizzazione dei nostri archivi. Per Cesena si tratta di un’importante opportunità volta a rafforzare la diffusione internazionale di un patrimonio culturale unico. CliCiak è infatti il primo e tuttora il più importante concorso italiano dedicato alla fotografia di scena e costituisce da anni un punto di riferimento per la promozione del lavoro dei professionisti impegnati sui set di film, documentari, serie televisive e cortometraggi. L’accordo consentirà inoltre di valorizzare gli archivi storici già conservati dalla Biblioteca Malatestiana, favorendone la circolazione attraverso esposizioni organizzate anche fuori dai confini nazionali, come quest’anno già avvenuto a Nizza e Camberra”.