Cesena, “CliCiak scatti di cinema”: la mostra aperta fino al 31 agosto

Fino a domenica 31 agosto, gli spazi espositivi della Galleria del Ridotto di Cesena ospiteranno la mostra fotografica della 28esima edizione del concorso ‘CliCiak – Scatti di cinema’. In esposizione una selezione di 85 fotografie, scelte tra le 3.714 immagini in gara, realizzate da 55 fotografi che hanno documentato 119 produzioni, tra film, cortometraggi, fiction e serie televisive.

Tra le opere esposte, spiccano gli scatti di Sabrina Cirillo, vincitrice del premio per la miglior fotografia con un’immagine tratta dal film ‘Napoli milionaria’ di Luca Miniero; Loris T. Zambelli, premiato per la migliore serie fotografica cinema con il film ‘50 km all’ora’ di Fabio De Luigi; e Paolo Ciriello, che si è aggiudicato il riconoscimento per la migliore serie fotografica televisiva con ‘L’arte della gioia’, diretta da Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini.

Il Premio ‘Giuseppe e Alda Palmas’, dedicato al miglior esordiente, è stato conferito a Stefania Casellato per il film ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek. Il Premio Speciale ‘Portrait – Ritratto sul set’, suddiviso in due sezioni, ha visto premiati Federica Di Benedetto (sezione bianco e nero) per ‘Eterno visionario’ di Michele Placido, e Massimo Calabria (sezione colore) per ‘Berlinguer. La grande ambizione’.

Le immagini offrono una testimonianza visiva puntuale e di alta qualità della più recente stagione del cinema italiano. Nonostante alcune assenze, la documentazione fotografica copre una parte rilevante della produzione nazionale, includendo anche numerose fiction e serie televisive, talvolta affiancate da più fotografi, a dimostrazione della complessità e articolazione delle produzioni seriali.

Particolare attenzione merita anche la presenza crescente di nuove firme, spesso giovani e con una significativa componente femminile, che si affiancano ai nomi storici della fotografia di scena, confermando un ricambio generazionale e una vivace evoluzione del settore. La Galleria del Ridotto è aperta al pubblico dal venerdì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 20:00.