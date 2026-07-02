Cesena, “Cliciak – Scatti di cinema”: ecco i premiati

Unica iniziativa nel panorama nazionale dedicata alla fotografia di scena, ‘CliCiak – Scatti di cinema’ giunge quest’anno alla 29esima edizione, confermando le ragioni che ne hanno ispirato la nascita nel 1998 per iniziativa del Centro Cinema Città di Cesena: valorizzare il lavoro dei fotografi di scena e costruire una fototeca dedicata al cinema italiano contemporaneo, arricchita e ampliata anno dopo anno.
Le oltre 2042 foto, proposte da 41 fotografi, a documentazione di 77 set tra film, serie TV e cortometraggi sono state esaminate da una giuria specializzata che ha assegnato i premi a: Simone Falso (miglior fotografia per lo scatto ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai), Daniele Coricciati (miglior serie fotografica cinema per le foto di ‘Vita mia’ di Edoardo Winspeare) e Gianni Fiorito (miglior serie fotografica tv per ‘Noi del rione sanità’ di Luca Miniero).