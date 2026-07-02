Cesena, “Cliciak – Scatti di cinema”: ecco i premiati

Le oltre 2042 foto , proposte da 41 fotografi, a documentazione di 77 set tra film, serie TV e cortometraggi sono state esaminate da una giuria specializzata che ha assegnato i premi a: Simone Falso (miglior fotografia per lo scatto ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai), Daniele Coricciati (miglior serie fotografica cinema per le foto di ‘Vita mia’ di Edoardo Winspeare) e Gianni Fiorito (miglior serie fotografica tv per ‘Noi del rione sanità’ di Luca Miniero).

Unica iniziativa nel panorama nazionale dedicata alla fotografia di scena, ‘CliCiak – Scatti di cinema’ giunge quest’anno alla 29esima edizione, confermando le ragioni che ne hanno ispirato la nascita nel 1998 per iniziativa del Centro Cinema Città di Cesena: valorizzare il lavoro dei fotografi di scena e costruire una fototeca dedicata al cinema italiano contemporaneo, arricchita e ampliata anno dopo anno.

Il premio speciale intitolato a Giuseppe e Alda Palmas, per un fotografo che partecipa per la prima volta a ‘CliCiak - Scatti di cinema’, è stato vinto da Paolo Modugno per le foto dei film ‘Napoli - New York’ di Gabriele Salvatores e ‘Il Conte di Montecristo’ di Bille August, mentre il premio speciale ‘Portrait, ritratto sul set’ è andato per la sezione in bianco e nero a Gianfilippo De Rossi per ‘40 secondi’ di Vincenzo Alfieri e per la sezione colore a Simone Falso per ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai.

Segnalazioni sono andate a Francesca Cassaro, Paolo Ciriello, Mattia Comuzzi, Mercedes Corveddu, Giuseppe D’Anna, Andrea Miconi, Paolo Modugno e Azzurra Primavera. La mostra, oltre a quelle premiate e segnalate, presenta una significativa selezione delle foto presentate. Dopo l’esposizione cesenate, come avviene ormai da anni, la mostra verrà ospitata in diverse città italiane e straniere.