Cesena, “Avvicinarsi: paesaggio inevitabile”: la mostra inaugura sabato 8 marzo

La mostra “Avvicinarsi: paesaggio inevitabile”, promossa da Casa Sponge e sostenuta da Confartigianato, apre le porte al pubblico sabato 8 marzo alle 18, alla Galleria Pescheria.

Lo spazio espositivo è stato ottenuto mediante la vittoria del bando pubblico promosso dal Comune, riservato agli artisti che utilizzano linguaggi innovativi e nuove forme di sperimentazione artistica. I visitatori potranno vivere un “cammino paesaggistico” all’interno dell’arte contemporanea, grazie a due artisti di fama: Edoardo Loi e Ricardo Aleodor Venturi. Le loro espressioni artistiche sono sorte da un dialogo sviluppatosi durante una passeggiata lungo il corso del Pisciatello alla ricerca del punto in cui le acque del fiume incontrano quelle del mare. Il primo si è concentrato sulla realizzazione dei dipinti con carboncino su tela, mentre il secondo, grazie al sostegno dell’azienda Fratelli Amaducci Srl, contattata dalla Progim Engineering Srl (main sponsor della mostra), è riuscito a dar forma ad opere scultore utilizzando materiali di scarto.

«Paesaggio inevitabile - racconta Loi - racchiude in sé l’idea di una distanza che, allo stesso tempo, invita a una riconciliazione con ciò che ci circonda. In questo processo si esplora il confine tra la nostra identità e il mondo esterno, indagando come questo limite si trasformi attraverso il continuo interscambio».

«Ci sono dialoghi - prosegue Venturi - dai quali non possiamo sottrarci. Il paesaggio ci circonda e allo stesso tempo ci include. Stare accanto al fiume ci mostra che le sue difficoltà sono le nostre. Quando il fiume diventa mare? Questo è il tentativo di cogliere il punto in cui le identità si sfiorano. Avvicinarsi tanto da perdere la consistenza, solo per essere acqua che scorre».

La curatrice Lucia Camela aggiunge: «Edoardo e Ricardo sono due grandi amici prima che grandi artisti. Hanno deciso di intraprendere questo percorso insieme dove il tema comune è il paesaggio. Prezioso è stato il lavoro con Giovanni Gaggia, fondatore di Casa Sponge».

La mostra sarà aperta da oggi al 19 aprile, con visite gratuite il venerdì, dalle 16 alle 19, e il sabato, la domenica e nei festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.