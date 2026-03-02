Cavarero dopo le polemiche a Bologna arriva a Misano

Dopo le polemiche e le accuse di transfobia da parte del collettivo transfemminista Nonunadimeno e il conseguente annullamento della presentazione a Bologna del libro “Donna si nasce” delle studiose Olivia Guaraldo e Adriana Cavarero, la filosofa si appresta a tornare a Misano per la nuova edizione di “Ritratti d’autore. I classici che aiutano a vivere”. I tre appuntamenti, sotto la regia di Gustavo Cecchini, vedono protagonisti i classici del pensiero. Ad aprire la rassegna, venerdi 10 aprile, sarà proprio Cavarero con una lectio originale dal titolo: “Per chi cantano le Sirene? Ritratti moderni di un mito antico”.

Nel secondo appuntamento, venerdi 17 aprile, sarà protagonista Massimo Cacciari con una lectio dal titolo: “Van Gogh. Per un autoritratto”.

Chiusura, venerdì 24 aprile, con un omaggio ad Albert Einstein a cura di Piergiorgio Odifreddi.

Gli incontri si terranno al teatro Astra di Misano Adriatico, via D’Annunzio, 20 con inizio alle ore 21.00. Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Tutti i dettagli sul sito www.misano.org

Info: Biblioteca Comunale 0541618484