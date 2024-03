Cattolica, ZeroCalcare e la mostra “Il giovane Paz” al “Regina Fumetti Festival”

Basterebbe annunciare una guest star del calibro di ZeroCalcare per spiegare dove è arrivato e dove vuole arrivare il “Regina Fumetti Festival”. La manifestazione che mette insieme fumetto, illustrazione e musica torna a Cattolica, in provincia di Rimini, per il secondo anno, dal l’11 al 14 aprile, per un evento diffuso in tutta la città, portando concerti e talk disegnati, reading di fumetti, presentazione di libri e la mostra “Il Giovane Paz”, con inediti di Andrea Pazienza, uno dei più grandi maestri del fumetto, scomparso nel 1988. E se il nome di punta più atteso è quello di Zerocalcare, fumettista che ha strabordato sulla piattaforma streaming più seguita- e che ha detto ‘no’ al Lucca comics, ma a Cattolica ci sarà- non mancano altri protagonisti noti agli amanti dei fumetti, giovani e meno giovani: Ale Giorgini, Marco Schiavone (J-Pop), Giuliano D’Antona Tito Faraci, Dr. Pira, Dario Bressanini, i Tre Allegri Ragazzi Morti, solo per citarne alcuni.

A presentare il Festival oggi, dal Ridotto del Teatro della Regina, il direttore artistico Alessandro Baronciani, l’assessore alla Cultura, Federico Vaccarini, Simonetta Salvetti, direttrice Teatri e servizi culturali, Laura Menin. Direttrice del Museo della Regina, Milena Becci curatrice della mostra “Il giovane Paz”. “Non un festival di fumetti e basta- spiega quindi l’assessore Vaccarini- perché mette insieme illustrazione, graphic novel, concerti e spettacoli per un festival che è una vera e propria festa”. La novità del format di questa edizione è la natura di festival diffuso, prosegue l’assessore: gli eventi si terranno negli istituti culturali- Teatro, Galleria Santa Croce, Centro culturale polivalente, Snaporaz- ma anche in città.

L’assessore anticipa poi che l’avventura del festival proseguirà: “Vogliamo che la Regina Fumetti Festival prenda piede, come amministrazione stiamo lavorando molto per fare di Cattolica un punto di riferimento per il mondo dell’arte e del fumetto e vogliamo lasciarlo alla città anche nei prossimi anni”. Quindi il direttore Baronciani esprime la sua soddisfazione nel presentare un programma di eventi a dimostrazione che il festival è cresciuto. “Hanno persino iniziato a copiarci e siamo solo alla seconda edizione”, si lascia sfuggire, riferendosi alla manifestazione dedicata, sempre ai fumetti, che si è tenuta a inizio marzo nella vicina Riccione.

La mostra “Il giovane Paz”

Quindi annuncia la “più grossa sorpresa” della kermesse di quest’anno, ovvero la mostra “Il giovane Paz”, in collaborazione con Fondazione Pescarabruzzo e Clap Museum, la cui inaugurazione, giovedì 11 aprile, alle 17,30 alla Galleria Santa Croce, apre di fatto il Festival. In mostra più di 30 disegni e tavole, alcune inedite, che ripercorrono gli anni della formazione pescarese, i lavori più maturi fino alle tavole originali racchiuse nel volume “Pazeroticus”. La mostra sarà visitabile fino al 2 giugno, a ingresso libero. Il cuore della manifestazione sarà il Teatro della Regina con tre eventi serali (ingresso a pagamento): in primis, il ritorno della ‘band nata dai fumetti’, con il concerto illustrato dei “Tre Allegri Ragazzi morti”, per la prima tappa del loro tour, venerdì 12 aprile. Il giorno successivo, è il turno dello spettacolo di ZeroCalcare “Sento le Voci! Viaggio nel Calcareverse”, infine domenica pomeriggio alle 17,30 “In difesa di Gambadilegno, il migliore dei peggiori Disney (o viceversa), di Tito Faraci, seguita dalla lezione illustrata “Dr. Newtron” con Dario Bressanini- e Luca Bertelè. Ad accesso libero invece gli altri appuntamenti: https://www.reginafumettifestival.it/