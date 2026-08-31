Cartoon Club saluta Guido De Maria

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

«Ciao Guido, grazie di tutto

È difficile pensare a Cartoon Club senza pensare anche a Guido De Maria.

Guido è stato più volte nostro ospite, ma non si è mai limitato a salire su un palco. Ci ha dato una mano concretamente, mettendosi al lavoro per allestire le mostre, come quella dedicata agli originali di Bonvi e quella su Carosello. E poi gli incontri: Bonvi, Silver, Guccini, Supergulp! e quella straordinaria stagione in cui fumetto, televisione, pubblicità e animazione sembravano parlarsi con una libertà oggi quasi impensabile.

Aveva il gusto raro di chi quelle storie non le raccontava soltanto: le aveva vissute, inventate, costruite. E lo faceva con ironia, curiosità e una disponibilità che a Cartoon Club abbiamo sempre sentito come un privilegio.

“Guido De Maria per Cartoon Club è stato molto più di un grande autore e di un ospite prestigioso – dice Sabrina Zanetti, direttrice artistica di Cartoon Club –. Era una presenza capace di mettersi in gioco, di lavorare insieme a noi e di condividere ricordi, idee e soprattutto entusiasmo. Ogni volta che veniva a Rimini portava con sé un pezzo di quella straordinaria stagione creativa italiana che aveva contribuito a costruire. Lo ricorderemo con gratitudine e con un sorriso, quello che riusciva sempre a strappare a chi lo ascoltava”.

Ci mancheranno le sue storie, certo. Ma soprattutto ci mancherà quel modo intelligentemente scanzonato di guardare le cose, come se dietro ogni idea ci fosse ancora un gioco da inventare.

Grazie Guido. È stato bello averti con noi».

L’umorista, sceneggiatore e regista modenese è morto questa mattina all’età di 93 anni. Era noto al grande pubblico per aver portato i fumetti in tv con SuperGulp!