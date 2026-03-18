Capitale della Cultura 2028, Forlì e Cesena sconfitte da Ancona

Ancona è stata eletta Capitale Italiana della Cultura 2028: nulla da fare per Forlì e Cesena. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha appena proclamato vincitore il capoluogo marchigiano. Le dieci finaliste erano Anagni (Frosinone), Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa (Siena), Forlì assieme a Cesena, Gravina di Puglia (Bari), Massa, Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana (Spezia) e Tarquinia (Viterbo). Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Ancona è stata scelta all’unanimità dalla Commissione presieduta da Davide Desario per il suo dossier “eccellente”.

Pur non avendo ottenuto il titolo, le città di Forlì e Cesena in una nota esprimono “piena soddisfazione per il percorso condiviso intrapreso in questi mesi. Un cammino costruito attraverso un intenso lavoro corale e comunitario, che ha visto il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti, associazioni e realtà locali di tutto il territorio romagnolo”. Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, insieme ai rappresentanti delle altre città finaliste. Entrambi hanno sottolineato il valore dell’esperienza condivisa, che rappresenta oggi un patrimonio solido su cui continuare a costruire.