Cantiere aperto all’Oratorio della Crocina

RIMINI

Per due giorni Rimini si trasforma in un hub creativo all'interno di una sede preziosa: l’Oratorio della Crocina, chiesa sconsacrata del VI sec nel centro storico della città, a lungo spazio culturale poi chiuso, oggi riapre con l’evento Cantiere aperto, microfestival in cui l’arte nasce e si trasforma davanti al pubblico, il 18 e 19 aprile, dalle 11 alle 21, in via Domenico Francolini 6/2. Tra live painting, disegno, fotografia, installazioni sonore e stampa indipendente, con artisti e collettivi: Giorgia Kobrah Annibalini, Sauro Antimi, Basik, Valeria Bissanti, Guido Brualdi, Emanuela Di Vita, Giacomo Drudi, Enko4, Giuseppe Foglia, Sabrina Foschini, Simone Genghini, Nicolò Guarraci, Massimo Modula, Mozone, Laura Nomisake, Antonella Piroli, Sole, Federico Tomoz Bandini; Basito Fanz, Bauci Press, Club di Penelope, Nfc Edizioni, Pancromatica, Rimini Sparita, Segnali Urbani, Tiratura. E Risografia, collettivo di stampa indipendente con stampa dal vivo in risograph. Non mancano suono e installazioni ad opera di Serena Giannini, Trito De Triti, Massimo Modula e ospiti.