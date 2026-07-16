Basket A2, la Pallacanestro Forlì 2.015 ingaggia l’ala montenegrina Josovic

La Pallacanestro Forlì 2.015 è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrija Josovic, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Ala montenegrina di 204 cm, classe 2006, Josovic arriva a Forlì dopo un percorso di crescita tra Montenegro e Italia. Cresciuto nel settore giovanile del KK Junior Podgorica e nel giro delle Nazionali giovanili montenegrine, ha proseguito il proprio sviluppo cestistico con il progetto giovanile di Bertram Derthona, mettendosi in luce nelle ultime stagioni come uno dei prospetti più interessanti della sua annata.

Giocatore estremamente versatile, è in grado di ricoprire entrambi i ruoli di ala grazie a un mix di fisicità, atletismo e qualità tecniche. Pericoloso sia fronte che spalle a canestro, abbina capacità realizzative a intensità difensiva e presenza a rimbalzo, caratteristiche che gli permettono di incidere su entrambe le metà campo. Alle recenti Finali Nazionali Giovanili ha confermato il proprio talento, contribuendo al brillante percorso della formazione tortonese.

Le parole di coach Francesco Nanni: “Siamo felici di poter annunciare l’aggiunta di Andrija Josovic, uno dei talenti più puri della sua classe di età, come ha avuto modo di dimostrare alle finali nazionali di categoria qualche mese fa.

Aggiungiamo un giocatore capace di ricoprire entrambi i ruoli di ala con grande versatilità. La sua fisicità ed atletismo saranno componenti chiave per permetterci di giocare come vogliamo, mentre la sua capacità di essere pericoloso sia fronte sia spalle a canestro ci offrirà un’ottima doppia dimensione.

Tutte le persone con cui ho parlato di Andrija mi hanno descritto un giocatore incredibilmente affamato di migliorare ed un lavoratore instancabile. Non vediamo l’ora di averlo con noi per iniziare questo percorso insieme.”

La Pallacanestro Forlì 2.015 dà il benvenuto ad Andrija, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con i colori biancorossi.