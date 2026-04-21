Ballo Liscio patrimonio Unesco: via al percorso per la candidatura

Il ballo Liscio, colonna sonora che abbraccia la tradizione di una terra e di una comunità. Un insieme articolato di pratiche musicali, coreutiche e sociali che attraversa territori e generazioni e costruisce legami sociali. Capace, ancora oggi, di rappresentare uno spazio di aggregazione, trasmissione di saperi e costruzione di comunità.

È questa la cornice da cui prende forza il percorso di candidatura del Liscio a Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, oggi entrato nel vivo con il primo incontro istituzionale che si è tenuto a Bologna.

Un passaggio chiave in cui l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ha voluto riunire sindaci, sindache, assessore e assessori per fare il punto sullo stato di avanzamento della candidatura e definire insieme la strategia che guiderà le prossime fasi del percorso, con l’obiettivo di costruire un dossier per rafforzare il valore universale del Liscio e il coinvolgimento della comunità.

“La candidatura Unesco - spiega Allegni - si fonda su un principio chiave: il riconoscimento del ruolo centrale delle comunità patrimoniali. Mai, quindi, come in questo caso si tratta di un percorso fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla responsabilità condivisa. Il Liscio è incontro tra generazioni, inclusione, è capacità di accogliere e integrare influenze diverse, come è stato fin dalle sue origini, quando ha saputo intrecciare le tradizioni locali con i balli europei. Attraverso questo percorso vogliamo valorizzare una rete che unisce territori, competenze e saperi, sostenere il lavoro di chi ogni giorno tiene viva questa tradizione, dalle orchestre alle scuole di ballo, dagli organizzatori agli appassionati. Il percorso per il riconoscimento dell’importanza del Liscio e della musica ‘popolare’, e l’attenzione anche internazionale che ne deriverebbe, rappresentano un’opportunità di cui può beneficiare l’intero territorio e un’occasione di crescita, in particolare, per il settore musicale regionale”.

Nel corso dell’incontro ampio spazio è stato dedicato alla presentazione della strategia che guiderà le prossime fasi del percorso: dalla mappatura delle realtà coinvolte al rafforzamento della rete territoriale, dalla raccolta di testimonianze alla costruzione partecipata del dossier di candidatura. Centrale, in questo processo, il ruolo delle comunità: musicisti, ballerini, scuole di danza, orchestre, studiosi, organizzatori di eventi, cittadine e cittadini saranno protagonisti attivi, chiamati a contribuire con esperienze, memorie e visioni.

È emersa con forza la volontà di valorizzare la pluralità delle declinazioni del Liscio, nelle diverse espressioni locali, riconoscendo in questa varietà un elemento distintivo e un valore aggiunto. Allo stesso tempo, è stato sottolineato il ruolo fondamentale dei luoghi del Liscio. Nato tra Otto e Novecento dall’incontro tra tradizioni popolari locali e influenze europee - come valzer, polka e mazurka - il Liscio si è infatti sviluppato nel tempo come fenomeno culturale diffuso, profondamente legato ai luoghi della socialità, dalle aie alle balere, fino alle sale da ballo e ai festival contemporanei.