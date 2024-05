Arriva Marina Abramović

Uno degli eventi più importanti di Pesaro capitale della cultura. Si tratta della performance di Marina Abramović prevista dal 5 al 18 giugno con “The life” per la prima volta in Italia. Il giorno 18 ci Abramović sarà al teatro Rossini: in questa occasione “The life” sarà al centro di un dibattito pubblico tra l’artista e il regista Todd Eckert, incentrato sui temi del lavoro e della funzione della tecnologia nell’arte e nella vita. “The life” è un’esperienza cinematografica a dimensione intera della durata di 19 minuti con una performance originale della leggendaria Marina Abramović, presentata come un evento di mixed reality a tutto tondo. Come in una commovente meditazione sulla natura della memoria, l’artista transita tra i mondi, dissolvendosi e riformandosi sia come arte sia come energia, tempo e spazio. Biglietti su Vivaticket.