Appassionati di Jane Austen: tra Rimini e Riccione da venerdì 19 a domenica 21 si entra nell’atmosfera di “Orgoglio e pregiudizio”

Il 21 settembre Riccione si prepara a rivivere l’atmosfera regency della campagna inglese: lo spazio intimo e raccolto del parco di Villa Lodi Fé, sul retro della villa, ospiterà la “Austen fair”, il grande evento dedicato a Jane Austen, la celebre romanziera inglese vissuta a cavallo tra Sette e Ottocento, autrice di capolavori immortali come “Orgoglio e pregiudizio”.

L’evento riccionese chiude il nono “Meeting Austen”, a cura dell’associazione culturale Il Club Sofà and Carpet di Jane Austen, organizzato in occasione dei 250 anni dalla nascita della scrittrice (16 dicembre 1775 – 18 luglio 1817) e in programma tra Rimini e Riccione dal 19 al 21 settembre.

Tra gli eventi in programma al “Meeting Austen”, venerdì 19 settembre (ore 21) è prevista al Cinepalace la proiezione di “Orgoglio e pregiudizio” di Joe Wright, la celebre pellicola che quest’anno celebra i vent’anni dall’uscita. Sabato 20 settembre, invece, appuntamento a Rimini con la parata in costume in partenza alle 10 da piazza Tre Martiri, seguita dalle iniziative organizzate nell’ambito della manifestazione “Giardini d’autore” e nel pomeriggio dal “Tè danzante” al teatro Galli e dal tè delle cinque nella corte del Castello.

Il programma della “Austen fair”

Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 18, il giardino sul retro di Villa Lodi Fé diventa l’“Austen English Garden”, dove i visitatori saranno accolti tra libri, parole, creatività e deliziose degustazioni, in un’atmosfera che richiama lo stile di vita austeniano.

Il programma si apre alle 11 con la presentazione del volume “I mondi di Jane Austen” a cura di Diego Saglia, un’occasione preziosa per approfondire l’universo culturale e sociale in cui visse la celebre scrittrice inglese.

Alle 12 spazio al ritmo e all’eleganza con “Danze e contraddanze”: i danzatori del Club, guidati dal maestro Paolo Di Segni, daranno vita a una lezione-spettacolo rappresentata che farà rivivere l’incanto dei balli regency. Anche chi non partecipa attivamente potrà lasciarsi incantare e magari scegliere di unirsi alle prossime occasioni di danza.

Alle 13 si prosegue con la tradizionale foto di rito del “Meeting Austen”, lo scatto collettivo che ricorderà i giorni trascorsi insieme, in posa come nei film d’epoca.

Nel pomeriggio, alle 16, Cesare Catà accompagnerà il pubblico in un’appassionante lezione-spettacolo dal titolo “Sentire e palpitare. Tra Shakespeare & Jane Austen”, un viaggio tra due giganti della letteratura che promette emozione e coinvolgimento.

A chiudere la giornata, alle 17:30, un’esperienza sensoriale raffinata: la degustazione guidata del rito del tè (freddo), proposta da Carlotta Mariani di Five O’Clock Tea insieme al bartender Charles. Un appuntamento per gli amanti del tè, a ingresso libero con prenotazione fino a esaurimento dei posti.

Un’intera giornata che intreccia cultura, relax e piaceri dei sensi, rendendo omaggio con eleganza e leggerezza all’universo senza tempo di Jane Austen.

L’ingresso alla “Austen Fair” è libero. La degustazione del tè è gratuita su prenotazioni fino a esaurimento dei posti, da effettuarsi via mail a ilclubdijaneausten@gmail.com

Il programma completo del nono “Meeting Austen” è disponibile alla pagina Facebook dedicata del Club Sofà and Carpet di Jane Austen: www.facebook.com/clubsofaandcarpet.

Il Club Sofà and Carpet di Jane Austen, attivo dal 2010 a Riccione, è un’associazione culturale che riunisce appassionati della scrittrice britannica provenienti da tutta Italia. Organizza incontri, eventi e viaggi ispirati al mondo regency, con balli storici, tè delle cinque e attività a tema. Tra le prime associazioni letterarie italiane a diffondere la cultura austeniana, il club oggi rappresenta una comunità vivace di appassionati che celebra l’autrice tra letteratura, amicizia e passione per le storie ben raccontate.