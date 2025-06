Alla scoperta di Rimini: tour guidati in centro storico in tre lingue

VisitRimini lancia una nuova e ambiziosa iniziativa per l’estate 2025, pensata per valorizzare l’offerta culturale della città e renderla sempre più accessibile ai visitatori internazionali. Da giugno a settembre, ogni settimana, saranno calendarizzati e garantiti tour guidati a piedi nel centro storico in tre lingue: tedesco, italiano e inglese.

Un progetto che nasce con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di Rimini come destinazione culturale, andando incontro alle esigenze di un turismo sempre più internazionale. “Le Meraviglie di Rimini” è il titolo dell’iniziativa, un percorso tra storia, arte e architettura, condotto da guide abilitate e aperto a tutti, anche a chi viaggia da solo.

“Vogliamo che ogni turista possa vivere un’esperienza autentica e coinvolgente, scoprendo una città che sorprende e affascina ben oltre il suo volto balneare”, afferma VisitRimini. “Per questo abbiamo deciso di investire in una proposta continuativa e multilingue, capace di valorizzare il patrimonio storico di Rimini e di offrire a tutti la possibilità di conoscerlo, senza barriere linguistiche”.

Il tour parte da Corso d’Augusto 152, a pochi passi da Piazza Cavour, e si sviluppa tra i principali luoghi simbolo della città: l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio, testimonianze dell’antica Ariminum; il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (entrambi con visita esterna), espressioni del Rinascimento e della signoria dei Malatesta; Piazza Cavour con la Fontana della Pigna, la Vecchia Pescheria e il Teatro Galli; fino ad arrivare al leggendario Cinema Fulgor, tra i ricordi del grande Federico Fellini.

La durata del tour è di circa 1 ora e 30 minuti, per offrire una panoramica ricca ma accessibile anche a chi ha poco tempo. Le visite si svolgeranno secondo il seguente calendario:

giovedì mattina ore 10.30: tour in lingua tedesca

venerdì sera ore 21.00: tour in italiano

sabato pomeriggio ore 17.00: tour in inglese

I tour sono garantiti anche con un solo partecipante, e si possono prenotare online sul portale www.visitrimini.com nella sezione Esperienze, sull’app Rimini Xperience o direttamente presso gli uffici informazione e accoglienza turistica fino al momento della partenza.