Alla Gambalunga “Adriatico. Mare d’inverno”: 38 autori che guardano il mare, seguono la linea di costa e parlano del loro rapporto irriducibile con l’acqua

Venerdì 28 marzo la Biblioteca Gambalunga ospita la presentazione di “Adriatico. Mare d’inverno”, un progetto editoriale che racconta la lunga dorsale adriatica con punti di vista multidisciplinari, ispirati alla fascinazione del mare d’inverno. Interverranno gli autori Cristiana Colli, Francesco Benelli e Fabio Fiori in una conversazione che esplorerà i temi e le suggestioni del volume

“Adriatico. Mare d’Inverno” è un libro di viaggio edito da Artem nel 2024 che accoglie i testi di 38 autori che guardano il mare, seguono la linea di costa e parlano del loro rapporto irriducibile con l’acqua. Il libro si rivolge ai viaggiatori di quell’area vasta che da nord a sud e da est a ovest si affaccia sull’Oriente d’Europa, con ponti e sguardi tra città territori e paesaggi, da millenni al centro di assonanze e similitudini tra popoli, lingue, storie e geografie. È l’Adriatico delle permanenze millenarie e della grande modernità quello che viene raccontato attraverso una pluralità di fonti e di voci – parole di filosofi, geografi, scrittori, giornalisti, architetti, scienziati, biologi, archeologi, studiosi, viandanti e navigatori - e lo sguardo dei fotografi, delle memorie d’archivio e dei satelliti dell’Agenzia Spaziale Italiana, partner del progetto.

«Quello adriatico è un paesaggio mistico», sottolinea in apertura Cristiana Colli a cui fa eco qualche pagina dopo Stefano Catucci invitandoci a una frequentazione filosofica invernale, quando «il mare torna a essere un luogo di misteri, alcuni più impenetrabili di altri». Secondo Fabio Fiori, biologo marino e grande narratore del mare, qui autore del testo “Adriatico, foresta blu”, «l’Adriatico è la nostra foresta blu, uno spazio selvaggio in cui ritrovare la nostra indispensabile selvatichezza. Rive da camminare e pedalare, acque da nuotare e navigare, ogni giorno, anche perché ogni ambiente naturale lo si scopre con un’assidua frequentazione, con un quotidiano investimento emotivo». Mentre Francesco Benelli, storico dell’architettura e docente dell’Università di Bologna, in “Rimini e Riccione, all year round” traccia le fasi della scoperta turistica del nostro mare d’inverno e le ragioni d’interesse per i viaggiatori nei 365 giorni dell’anno.

Ingresso libero

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

