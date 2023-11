Al via la prima rassegna di filosofia a Forlimpopoli con “Viaggiatori: disperati, coraggiosi, annoiati”

Tre giovedì all’insegna della riflessione filosofica sul tema del viaggio, visto da tre diversi angoli prospettici, ovvero quello dei “Viaggiatori disperati, coraggiosi, annoiati”. Promossa dall’associazione Agenda Filosofica in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli e Casa Artusi la rassegna - alla prima edizione - si terrà presso la Chiesa dei Servi, nel complesso che ospita la stessa Casa Artusi.

Il primo incontro è fissato per giovedì 9 novembre, alle ore 21, e vedrà come relatore Thomas Casadei, ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, che si soffermerà per l’appunto sulla figura di chi si mette in viaggio per necessità e disperazione.

Giovedì 16 novembre (sempre alle 21 nella Chiesa dei Servi) arriverà Andrea Panzavolta, allievo di Umberto Curi ed esperto, fra le altre cose, del rapporto fra cinema, filosofia e letteratura, che tratterà dei viaggiatori per avventura e per passione, mentre giovedì 23 novembre (stessa ora, stesso luogo) chiuderà il ciclo l’intervento di Simone Regazzoni, docente dell’Università di Pavia e vincitore quest’anno del Premio Parmenide per la filosofia, con una riflessione su chi viaggia per diletto e per sfuggire alle noia.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero.