Al via il tour europeo per il Teatro Due Mondi

FAENZA. Diecimila chilometri, dieci confini attraversati, quattro Paesi, undici città, quattro spettacoli in tre lingue diverse, un workshop: lo storico gruppo faentino porta la cultura italiana per le strade del mondo. Dal 15 luglio al 5 agosto il Teatro Due Mondi di Faenza sarà impegnato in una fitta tournée europea, realizzata anche grazie al sostegno di importanti Istituzioni nazionali.

Diecimila chilometri, dieci confini attraversati, quattro Paesi (Polonia, Germania, Svezia e Norvegia), undici città, quattro spettacoli (Rossini Flambé, Fiesta, Carosello e Come crepe nei muri, in versione partecipata coinvolgendo cittadine e cittadini attraverso un workshop), tre lingue diverse (tedesco, polacco e inglese): questa, in estrema sintesi, la tournée che beneficerà della co-organizzazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia e della collaborazione di ATER Fondazione e degli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia, Colonia e Oslo.

«Ogni confine attraversato ci ricorda che il teatro non appartiene a un luogo, ma alla relazione che riesce a creare» riflette Alberto Grilli, direttore e regista del Teatro Due Mondi «Viaggiare significa portare con sé una cultura e un modo di stare insieme, ma soprattutto metterli in dialogo con quelli di altre persone. L'arte ci insegna che i confini possono essere attraversati senza essere cancellati: diventano spazi di incontro, di ascolto e di reciproca trasformazione. È anche così che nascono relazioni durature: molti dei Festival che oggi ci invitano lo fanno perché negli anni abbiamo costruito fiducia reciproca e quel dialogo non si è mai interrotto. Ogni ritorno è il segno di un legame che continua a crescere».

«In un tempo in cui le divisioni sembrano moltiplicarsi» aggiunge «scegliere di continuare a portare il teatro nelle piazze e nelle strade d'Europa è un gesto che afferma il valore della prossimità. Ogni spettacolo è un’occasione per costruire, anche solo per un’ora, una comunit fatta di persone diverse che condividono lo stesso spazio e lo stesso stupore».

Info sul Teatro Due Mondi: https://teatroduemondi.it/.