Agosto a Forlì: il calendario degli eventi e le aperture straordinarie dei siti culturali

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, con la propria Unità Musei, annuncia un agosto all’insegna di eventi, aperture straordinarie di monumenti e opportunità culturali per tutti i cittadini e visitatori.

“In agosto - commenta il vice sindaco e assessore alla Cultura Vincenzo Bongiorno - la nostra città, oltre che con il cartellone di spettacoli in Rocca Arena Estate, continuerà ad animarsi anche con il programma “Forlì. Aperto per Ferie: Agosto in... Cultura”. Si tratta di un’ampia offerta culturale che valorizza i nostri monumenti, i musei e le chiese. Invitiamo dunque tutti i cittadini e i turisti - continua Bongiorno - a partecipare a queste iniziative per scoprire e vivere la città durante questo agosto culturale. Sarà un’occasione unica per una immersione nella nostra civiltà artistica, nelle nostre tradizioni, per passeggiare tra le vie storiche e lasciarsi affascinare dalla bellezza dei nostri monumenti, musei e chiese.”

Eventi e Aperture Straordinarie

Numerose saranno le aperture straordinarie, coordinate dal Comune, di musei, monumenti e chiese. Questo il programma di agosto:

• Campanile di San Mercuriale

Mercoledì 7 agosto e mercoledì 28 agosto dalle 20.30 alle 22.30

• Basilica di San Pellegrino Laziosi (Piazza Morgagni)

Lunedì 12 agosto e lunedì 26 agosto dalle 20.30 alle 23.00

• Museo Civico di San Domenico

Giovedì 15 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00

• Rocca di Ravaldino

Giovedì 15 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30

• Museo del Risorgimento di Palazzo Gaddi (Corso Garibaldi n. 96)

Domenica 25 agosto dalle 18.00 alle 20.00 con visita guidata su prenotazione.

• Chiesa del Carmine (Corso Mazzini n. 72)

Martedì 27 agosto alle ore 22.00 visita guidata.

Oltre alle aperture straordinarie di musei, monumenti e chiese, sarà possibile visitare i tradizionali contenitori culturali. A seguito del disallestimento della Grande Mostra “I Preraffaelliti”, le collezioni permanenti del Museo Civico di San Domenico, a partire dal 10 agosto, torneranno ad essere fruibili dal martedì alla domenica, con orario dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. La Rocca di Ravaldino continuerà ad essere aperta tutti i weekend con orario 10.00-13.00 /17.00-19.30, così come il Giardino di Villa Saffi, con il proprio patrimonio botanico tutte le domeniche dalle 16.00 alle 19.00. Inoltre, è sempre possibile visitare su prenotazione il Museo del Risorgimento e il Museo Romagnolo del Teatro, entrambi allestiti presso lo storico Palazzo Gaddi.

Per info e prenotazioni: Servizio Cultura, Turismo e Legalità, tel 0543-712627

biglietteria.musei@comune.forli.fc.it

www.scopriforli.it