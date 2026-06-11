Addio a Romano Montroni, una lunga carriera fra i libri. Il cordoglio della Regione

«Per Romano Montroni i libri erano materia viva, dove scorre la vita delle persone. Diceva che “il libraio è un mestiere del fare, basato su curiosità e conoscenza” e di quel mestiere ne ha fatto una missione che gli ha permesso di attraversare il mondo editoriale dagli anni Sessanta ad oggi. La sua scomparsa è una grande perdita non solo per l’Emilia-Romagna. Gli siamo grati per tutto quello che ha ci ha donato attraverso il suo lavoro e il dialogo costante con le persone».

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ricordano Romano Montroni, librario bolognese che nella lunga carriera è stato anche direttore delle Librerie Feltrinelli e presidente del Centro per il libro e la lettura.

«Per decenni è stato un punto di riferimento per editori, librai e lettori, promuovendo la diffusione della lettura- proseguono presidente e assessora-. Generazioni di librai sono cresciuti sotto la sua guida preziosa e generosa. A loro ha saputo trasmettere la sua passione per i libri, unita a una rara competenza e a una visione generosa e lungimirante che ha lasciato un segno indelebile. Montroni non è stato soltanto un protagonista del mondo editoriale, ma anche un uomo capace di credere nei giovani, di accompagnare talenti e di trasmettere l’amore per la cultura come bene condiviso».

«Le nostre condoglianze, anche a nome della Giunta regionale e di tutta la comunità dell’Emilia-Romagna- concludono de Pascale e Allegni-, alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. La sua eredità resta viva nelle librerie, nelle pagine e nelle persone che ha ispirato».