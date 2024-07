A Rimini si discute di animazione col creatore della Sirenetta ed il gotha del settore

I grandi autori del fumetto e dell’animazione si sono riuniti alla conferenza “Nuovi orizzonti per l’animazione, l’editoria e il licensing” organizzata da Cna Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna, in collaborazione con Cna Cinema e Audiovisivo Rimini, nell’ambito del Cartoon Club Festival Internazionale del Cinema di animazione, fumetto e games. Al Museo della Città, gli esponenti delle case produttrici, i disegnatori si sono confrontati nella suggestiva cornice della sala degli Arazzi per approfondire le competenze in ambito di scrittura, editoria, licensing e per condividere idee e progetti con gli interlocutori dell’animazione.

Tra gli ospiti di spicco, Bruce Morris per molti anni animation artist e storyboard artist per Disney e Dreamworks. L’avventura professionale con la Disney di Morris inizia nel 1988, con “Basil l’investigatopo”. Lo sceneggiatore e artista che ha lavorato a film come “La Sirenetta, Hercules, Alla ricerca di Nemo, La principessa e il ranocchio” ha raccontato la sua incredibile avventura professionale nel dietro le quinte del mondo dell’animazione e i suoi segreti in special modo parlando di Basil. Un’occasione per scoprire le dinamiche di un prestigioso studio d’animazione di fama planetaria.

Un appuntamento, quello riminese, che ha saputo chiamare a raccolta tutti gli esponenti più rilevanti del mondo dell’animazione. Preceduti dai saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Michele Lari e del Presidente di Cna Rimini Mirco Galeazzi, si sono confrontati sul palco: Sabrina Zanetti, Direttrice Artistica di Cartoon Club, Ivan Olgiati Presidente Cna Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna, Marianna Panebarco della Panebarco srl figura di spicco del panorama italiano dell’animazione, Sergio Canneto patron del Bellaria Film Festival. Un dialogo sul tema “Scrivere l’animazione: il viaggio dalla carta alla magia” ha coinvolto gli autori Bruce Morris e Valentina Mazzola. Tommaso D’Alessandro e Cristina Angelucci hanno invece approfondito il tema “Dal prodotto editoriale all’animazione (e ritorno): fumetti, webtoon e cartoni animati!”.

Gran finale con la tavola rotonda “Animazione in Emilia Romagna: Incontro tra Produttori e Studi” che ha messo a confronto le due anime dell’animazione e della distribuzione. Ha tirato le conclusioni Fabio Abagnato, responsabile Emilia Romagna Film Commission.