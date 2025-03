A Riccione ancora visitabile la mostra dei maestri della fotografia moderna / GALLERY

Ultime settimane per ammirare la mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna”, visitabile fino a domenica 6 aprile a Riccione. L’esposizione, che sta raccogliendo un ampio consenso da parte del pubblico, ha affascinato i visitatori fin dal suo debutto il 23 novembre scorso. I numerosi commenti lasciati nel libro delle firme testimoniano l’entusiasmo per questa straordinaria rassegna, presentata per la prima volta in Italia.

La mostra, curata da Marion Perceval e Matthieu Rivallin, promossa dal Comune di Riccione e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con diChroma photography e Rjma Progetti Culturali, resta aperta fino al 6 aprile, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20.