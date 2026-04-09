A Mondaino i simboli e le connessioni tra arte del passato e del presente

Si apre alla Dimora d’arte Ribo104 di Mondaino (Rimini) un anno ricco di appuntamenti con l’arte e la cultura, un calendario all’interno del Labirinto del Theatro Mirabilia che ospiterà incontri di storia dell’arte, maestri dell’antica arte giapponese Shibari, presentazione di libri in edizioni pregiate e un appuntamento con il libro d’artista e la stampa di testi antichi. Il primo incontro è il 12 aprile alle ore 17.00 con Riccardo Gresta e DcDedalus (Davide Conti) in un evento culturale che esplora i simboli e le connessioni tra arte del passato e presente attraverso un viaggio tra allegorie, enigmi e iconografie fino al Theatro Mirabilia. Negli spazi di Ribo è in corso la mostra di Conti.

Riccardo Gresta

Ha insegnato Storia dell’arte nei licei e negli istituti d’arte. Le sue ricerche volte inizialmente a problematiche inerenti la pittura del Cinquecento e dell’Ottocento, si sono orientate successivamente verso la maiolica istoriata dell’antico Ducato di Urbino. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e ha partecipato a molti convegni di studio in Italia e all’estero. È membro dell’Accademia Raffaello di Urbino e dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone.

Davide Conti (DCDedalus)

Autore irregolare, nasce a Bologna dove frequenta l’Istituto d’Arte e l’Accademia di Belle Arti, diplomandosi in Pittura. Come borsista è ammesso al prestigioso Collegio Artistico Venturoli della stessa città, dove ha lavorato diversi anni completando la sua formazione. La sua opera è un connubio di costante contaminazione tra la scrittura, la grafica, la fotografia artistica e la pittura. Ha esposto le sue opere in molte mostre, collettive e personali.

Per info e iscrizioni: info@ribo104.eu

Ingresso libero con prenotazione richiesta al numero 3204524010