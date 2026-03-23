25 marzo Dantedì: Ravenna in festa per il poeta

Il Dantedì è la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 per onorare l’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia, il 25 marzo. Per il sesto anno consecutivo, la città di Ravenna rende omaggio al poeta con un programma ricco di eventi, incontri e attività didattiche, coinvolgendo scuole, cittadini e appassionati.

L’offerta culturale spazia dalle letture dantesche ai percorsi guidati nei luoghi simbolo della città. Sarà possibile seguire alcune iniziative in streaming sul sito www.vivadante.it e sulla pagina Facebook Ravenna per Dante.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno beneficiare inoltre dell’ingresso gratuito a Museo e Casa Dante da martedì 24 a domenica 29 marzo, mentre gli altri visitatori potranno entrare gratuitamente mercoledì 25 marzo. Nella stessa settimana, le scuole potranno essere guidate all’interno della Zona dantesca - che comprende la Tomba di Dante, i Chiostri Francescani, il Quadrarco di Braccioforte, Museo e Casa Dante – prenotando una visita a cura della sezione didattica di Fondazione RavennAntica (tel: 0544 36136 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

«Con il Dantedì – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia – Ravenna rinnova un legame intimo e profondo con il Poeta. Attraverso un programma ampio e partecipato che anche quest’anno punta in primis sul coinvolgimento delle scuole e con un’attenzione particolare ai più giovani, lo sguardo e le parole di Dante diventano strumenti di indagine del nostro tempo e del mondo di ciascuno di noi».

L’apertura ufficiale del Dantedì è prevista alle 9 di mercoledì 25 marzo, con l’introduzione musicale a cura di Haolong Chen, del liceo artistico musicale Nervi-Severini, seguita dalla lettura del canto XIII dell’Inferno davanti alla Tomba di Dante. Saranno presenti e leggeranno il sindaco Alessandro Barattoni, Matteo Crocchianti, funzionario dell’ufficio scolastico territoriale di Ravenna, oltre a Aurea Valentini, dirigente scolastica del liceo scientifico Oriani. Concluderà Raffaele Ricciardi, prefetto di Ravenna.

Alle 10 appuntamento nella sala Dantesca della Biblioteca Classense dove, dopo i saluti istituzionali, si svolgeranno eventi dedicati alle scuole che quest’anno verteranno sui temi della libertà e della giustizia. Carlo Giannelli Garavini, referente di Libera Ravenna, parteciperà con un intervento dal titolo Le legi son, ma chi pon mano ad esse? (Purgatorio XVI, V 97). Gli interventi sono curati dal gruppo “A scuola con Dante” in collaborazione con la Biblioteca Classense e gli assessorati alla Scuola e Infanzia e alle Politiche Culturali e Turismo. L’evento nella sala Dantesca è riservato alle scuole.

Visite guidate e attività didattiche animeranno la Zona dantesca dal 24 al 29 marzo, grazie anche alla collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, delle guide de Il Cammino di Dante e la Fondazione RavennAntica.

In particolare, mercoledì 25 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, sono previste visite guidate gratuite della biblioteca del Centro Dantesco, della basilica e della mostra Dante a Ravenna con la professoressa Manuela Mambelli e il professore Piergiorgio Bentini (prenotazione consigliata: Padre Ivo tel. 3209750842). A cura del Centro Dantesco è anche l’appuntamento delle 16 alla basilica con la guida dantesca del Casentino, Riccardo Starnotti che leggerà e commenterà il canto V dell’Inferno dedicato a Paolo e Francesca accompagnato con l’organo da Giuliano Amadei.

Alle 11 è prevista inoltre una visita dedicata a “Il culto e i luoghi di Dante” (prenotazione consigliata: tel. 0544 215676. 5 € a partecipante. Gratuita minori di 6 anni. Max 25 persone) a cura della Fondazione RavennAntica. Da martedì 24 a venerdì 27 marzo inoltre le scuole di ogni ordine e grado potranno partecipare alla visita a cura di Lara – servizi educativi museali di RavennAntica Dante a Ravenna, che comprende la Tomba di Dante, i Chiostri Francescani, il Quadrarco di Braccioforte, Museo e Casa Dante (prenotazione obbligatoria tel. 0544 36136, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e venerdì dalle 9 alle 14 o email didattica@ravennantica.org. Visita guidata 4,50 euro ad alunno. Accompagnatori gratuito).

Alle 17 l’appuntamento è nuovamente davanti alla Tomba di Dante con la Lettura perpetua della Commedia, che sarà dedicata al canto XIII dell’Inferno a cura del liceo artistico Musicale Nervi Severini.

Alle 17.30, a Casa Dante, si terrà la visita guidata Il “lungo studio e ‘l grande amore”: Ravenna città di Dante a cura di Benedetto Gugliotta della Biblioteca Classense. Un viaggio tra le collezioni dantesche di Museo e Casa Dante all’insegna dell’impegno e della devozione che da 700 anni Ravenna riserva al Sommo Poeta (prenotazione obbligatoria tel. 0544-482112 o email museodante@comune.ravenna.it).

Infine alle 18.30, su prenotazione, si svolgeranno visite guidate dedicate a Dante e alla figura di San Francesco e alla pace, con performance finale presso la basilica. Entrambe sono curate da Il Cammino di Dante, in collaborazione con il Centro dantesco dei frati minori conventuali e con il patrocinio del Comune di Ravenna – assessorato alle Politiche Culturali e Turismo (prenotazione obbligatoria, 12 euro a persona. Info: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com).

Per consultare tutti gli eventi, avere maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile visitare il sito www.vivadante.it e seguire le pagine Facebook e Instagram Ravenna per Dante.