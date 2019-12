È Classe A la Mercedes-Benz più venduta nel 2019 da New PadovaStar, la concessionaria ufficiale di vendita e assistenza Mercedes-Benz e Mercedes-Benz Certified con sede a Limena (PD) e Cittadella (PD).

Vendite Mercedes Benz 2019: le rilevazioni di New Padova Star

La entry level di Mercedes-Benz corrisponde al 22% delle vendite della concessionaria padovana. Classe B (19,5%) e GLC (17,3%) si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica. Prendendo invece in considerazione solo i modelli di alta fascia, i più venduti da New PadovaStar nel 2019 sono Classe E, GLE e Classe G.

I dati della concessionaria veneta sono in linea con l’andamento delle vendite Mercedes-Benz a livello mondiale. Stando al report pubblicato a novembre da Daimler AG, infatti, nei primi dieci mesi del 2019 le compatte della Casa di Stoccarda hanno fatto registrare numeri da record. Tra gennaio e ottobre sono state consegnate 546.100 vetture tra Classe A, Classe B, CLA Coupé, CLA Shooting Brake e GLA.

Per questo segmento si rileva un aumento delle vendite del 9,8% su base annua, guidato da una crescente domanda di Classe A Berlina. In salita anche CLA Coupé, con un incremento a doppia cifra nel mercato europeo. Livelli da primato per i SUV nel mese di ottobre: GLA, GLC, GLC Coupé, GLS e Classe G hanno superato le 69.500 unità. Un dato in linea con lo sviluppo (+2,2%) rilevato il mese precedente.

Le offerte Mercedes Padova Star e Trivellato auto

New PadovaStar propone una vasta gamma di Mercedes-Benz nuove, usate e a KM 0 a prezzi vantaggiosi. Le offerte sono riportate sul sito ufficiale della concessionaria, che consente di visualizzare i dettagli di ogni auto e prenotare le vetture. Il cliente che vuole del tempo per ponderare l’acquisto può bloccare l’auto di proprio interesse per tre giorni, a fronte di un anticipo di 250 euro.

“Prezzi Super” è la promozione Mercedes Padova Star che offre una selezione di vetture a tariffe altamente competitive e con prezzi reali, ossia non legati a promozioni finanziarie o permute. La concessionaria padovana vanta inoltre un eccellente servizio di consegna delle vetture, attivo per l’intero Paese. Se invece il cliente preferisce ritirare l’auto in sede, è previsto un rimborso delle spese di viaggio per chi risiede al di fuori del Veneto.

New PadovaStar è parte del Gruppo Trivellato, uno dei principali concessionari Mercedes-Benz del Paese. Trivellato ha chiuso il 2018 con ben 8.600 veicoli venduti, merito delle eccezionali offerte applicate alla gamma Mercedes: auto nuove, usate, aziendali e a KM 0 ai migliori prezzi del mercato. È presente in 4 province (Vicenza, Padova, Rovigo e Verona) con 12 showroom e centri assistenza.